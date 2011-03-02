Німеччина розраховує, що цього року буде укладено угоду про асоціацію України з ЄС

Німеччина розраховує, що цього року буде укладено угоду про асоціацію України у Європейському Союзі.

Про це заявив віце-канцлер, міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ в інтерв`ю газеті "День" (№ 37 від 2 березня).

"Рішення, в який бік рухатися Україні, можуть приймати лише люди всередині країни. ЄС поклав на стіл привабливу пропозицію: угоду про асоціацію з усебічним розділом про вільну торгівлю. Це могло б надати українській економіці поштовх для зростання. Тому я сподіваюся, що ще в цьому році буде укладено угоду про асоціацію", - сказав Г. ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Віце-канцлер ФРН також спростував думку, що Німеччина у своїй зовнішній політиці передусім орієнтується на Росію, оскільки для неї у першу чергу важливим є забезпечити стабільність постачання російського природного газу.

"Німецька зовнішня політика від часу заснування Федеративної Республіки спирається на два стовпи: європейська інтеграція і трансатлантична дружба. Європейський Союз і повага до прав людини та визнання основних свобод - це історія успіху й пріоритет нашої політики. Тому вважаю абсурдним твердження, що німецька політика визначається "російським газом". Німеччина та Європейський Союз переслідують послідовну політику диверсифікації в енергетичній галузі, щоб підвищити свою енергетичну безпеку", - підкреслив міністр.

За його словами, Німеччину поєднує з Росією стратегічне партнерство, яке виходить за межі енергетичних питань. "Це суперечило б нашим корінним інтересам, якби свої відносини з Україною ми підпорядковували б відносинам з якоюсь іншою країною. Ми - частина спільного простору безпеки й стабільності, за які разом несемо відповідальність. А це вимагає тісних і сповнених довіри взаємин з усіма сусідами", - пояснив Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Водночас віце-канцлер відмовився коментувати інформацію про те, що колишній Федеральний канцлер Німеччини Герхард ШРЕДЕР отримує зарплату від російського прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА. "Щодо діяльності колишніх Федеральних канцлерів Німеччини, то це їхнє особисте рішення, якого я не коментую", - зазначив Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Як повідомляв УНІАН, віце-канцлер, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ перебуває 2-3 березня в Україні з офіційним візитом.

Заплановані його переговори з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, під час яких обговорюватимуться актуальні питання двосторонніх відносин, європейської інтеграції України, ситуація у країнах Північної Африки та Близького Сходу і співпраця у рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи та ОБСЄ.