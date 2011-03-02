Iforum-2011 - на старті

Інтернет-діячі Уанету 1 березня запустили підготовчу кампанію iForum`a-2011. Наймасштабніша офлайн-конференція Уанету — Форум інтернет-діячів традиційно пройде 1 квітня 2011 року в Міжнародному виставковому центрі (м.Київ, Броварський пр-т, 15).

Торік кількість учасників форуму інтернет-діячів стала безпрецедентною для профільних офлайн-заходів Уанету — понад 2000. Цього року організатори прогнозують до 3500.

В рамках iForumу передбачене 4 потоки: інтернет-бізнес, інтернет-реклама, технології, соціальні медіа.

Популярність iForuma - у широкому спектрі його можливостей, учасники якого можуть:

- набути знання про тонкощі інтернет-просування для неофітів,

- знайти партнерів по бізнесу

- залучити інвесторів для стартапу

- развіруалізуватися — для мережевих знайомих.

iForum об`єднує в собі і неформальну інтернет-тусовку, і актуальну інформацію від гуру українського і російського Інтернету, і феєричне дійство від організаторів. Серед доповідачів — відомі діячі Рунету – Антон Носик, Дмитро Сатін, Сергій Петренко та ін.

Окрім того, iForum – це місце і час зустрічі «мастодонтів» галузі: легендарних батьків-засновників Уанету, тих, хто стояв біля витоків розвитку Мережі в нашій країні.

Організаторами і ідейними натхненниками iForumу є визнані діячі Уанету, представники найбільш значущих в українському Інтернеті проектів і ресурсів. У оргкомітеті iForumу – Олексій Мась (banner.kiev.ua), Олександр Ольшанський (Imena.UA/MiroHost), Євген Шевченко (UAMaster, ІМУ), Денис Довгополий (BayViewInnovations), Артур Оруджалієв (ain.ua), Олексій Гришин (ТОВ “Пейлоджік”), Сергій Корж (Mail.UA), Роман Іллічов (GigaHost.ua), Сергій Поліщук (UA-IX), Володимир Медушівський (Девід; Еволюшен Медіа Холдинг).

«Про iForum мене часто запитують, навіщо я займаюся очевидно некомерційними заходами. Торік після iForumу до членів оргкомітету в цілому підішли чоловік 100 зі словами подяки, причому майже всі вони говорили про велику цінність набутих знань. Це і було для нас найбільшою нагородою за згаяний час», – зазначає один із організаторів заходу Олександр Ольшанський.