Азаров доручив евакуювати українців із Лівії та працевлаштувати їх

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив низці міністерств розглянути питання про евакуацію українських громадян з Лівії морським шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Урядовій групі на чолі з першим віце-прем’єр-міністром (Андрієм КЛЮЄВИМ – УНІАН) треба продовжувати роботи і тримати ситуацію на контролі, і в разі необхідності бути готовими розпочати другий етап евакуації. І використовувати для цього не тільки повітряний шлях, а й інші - зокрема, морський», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству інфраструктури, Міністерству оборони опрацювати питання евакуації громадян України з Лівії морським шляхом.

М.АЗАРОВ також зазначив, що завершився перший етап евакуації українських громадян з Північної Африки. Він подякував іншим державам, які допомагали евакуювати українських громадян.

Також прем`єр-міністр доручив Міністерству соціальної політики та Міністерству охорони здоров’я забезпечити працевлаштування українських фахівців, які повернулися з Лівії.

«Завданням Кабінету міністрів і місцевих влад є забезпечення кваліфікованим фахівцям, які повернулись з Лівії, працевлаштування та соціальної адаптації», - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС, із Лівії на Батьківщину було евакуйовано 387 громадян України. На даний час у Лівії ще залишають 500-600 українців, які з тих чи інших причин не бажають повертатися.

Україна направляла до Лівії чотири літаки для евакуації своїх громадян.

Також МЗС України продовжує наполегливо переконувати українських громадян залишити територію Лівії.