Кабмін відтермінував обмеження на використання кетаміну для ветеринарної медицини
Кабінет Міністрів України прийняв рішення про відтермінування обмеження на використання кетаміну для ветеринарної медицини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили сьогодні журналістам у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
Зокрема, як зазначив під час засідання уряду прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, для фізичних осіб-підприємців, що займаються ветеринарної медициною, обмеження на використання кетаміну відтерміновано на шість місяців, а для юридичних осіб – на три місяці.
М.АЗАРОВ зазначив, що уряд розглянув це питання, реагуючи «на численні звернення представників ветеринарної медицини». «Тобто, ветеринари можуть продовжити використовувати цей препарат для знеболювання під час операцій тваринам», - сказав М.АЗАРОВ.
На його думку, цього часу достатньо, щоб ветлікарі отримали спеціальний дозвіл на використання у своїй роботі кетаміну. «Тим більше, що дозвільні органи будуть готові видавати відповідні рішення протягом доби – це пряма їм вказівка», - наголосив глава уряду.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 5 січня 2011 року включив кетамін до переліку психотропних речовин, обіг яких обмежується.
Відтак лікарям, щоб застосовувати у лікувальній практиці препарати з кетаміном, необхідно одержати додаткову ліцензію на діяльність, пов`язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
24 січня Асоціація фахівців ветеринарної медицини України звернулася з листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням вирішити застосування кетаміну у ветеринарній практиці.