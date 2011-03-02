Головне на 2 березня

З 1 березня в Україні розпочалося автоматичне відшкодування податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«З 1 березня ПДВ відшкодовується автоматично для тих платників, які відповідають критеріям, що визначені законом», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він повідомив, що за січень-лютий розмір відшкодувань щодо ПДВ перевищив 5 млрд. грн.

Окрім того, прем`єр нагадав, що з 1 квітня починаються «податкові канікули» для малого бізнесу.

«Для платників податків ця величезна подія, яка дозволяє по-новому, більш ефективно і стабільно планувати розвиток свого бізнесу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він доручив податковій службі протягом місяця провести роз`яснювальну роботу щодо дії нових правил оподаткування для малого бізнесу.

Нагадаємо, згідно з Податковим кодексом автоматичне відшкодування ПДВ відбувається на 23-й день після подачі декларації. За невчасне відшкодування податку на додану вартість Податковий кодекс передбачає застосування штрафних санкцій щодо податкових служб.

Голова Ради директорів Group DF Дмитро ФІРТАШ став власником ВАТ "Азот" (Черкаси).

Про це повідомляється в прес-релізі, переданому УНІАН прес-службою Д.Фірташа.

У прес-службі не уточнили розмір і вартість пакету акцій підприємства, що перейшли під контроль Фірташа. При цьому наголошується, що придбання ВАТ «Азот» дозволить Д.Фірташу збільшити групу хімічних підприємств, що знаходяться під його управлінням, для посилення позицій України на світовому ринку азотних добрив.

«На сьогоднішній день сукупні потужності керованих Дмитром Фірташем виробників азотних добрив складають 2,44% світових потужностей, зокрема частка підприємств, що знаходяться в Україні, – 2,28% світових потужностей. Інтеграція хімічної галузі України є оптимальною стратегією, яка дозволить зберегти і примножити виробничий потенціал країни. Таку ж стратегію вибрали глобальні гравці на ринку добрив, які є прямими конкурентами української хімічної галузі», - йдеться в прес-релізі.

Український уряд у березні п.р. має повернутиборги на суму 10,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Цього місяця, у березні, ми маємо віддати 10,5 млрд. грн.», - сказав він, підкресливши при цьому, що це величезний розмір коштів, який перевищує річні витрати на охорону здоров`я і підготовку до Євро-2012.

При цьому прем`єр відзначив, що пік виплат за боргами буде у липні, коли розмір виплат становитиме 19 млрд. грн. «Це більше, ніж усі витрати на систему освіти в країні. Ніколи ще наша країна не була винна таку астрономічну суму. Значна її частина - це божевільні запозичення 2009 року, майже під 30% річних», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що коштів, які доведеться виплатити за боргами у березні і липні, вистачило б, щоб на 60% підвищити зарплату бюджетникам.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вважає за можливе щорічно інвестувати в український нафтогазовий сектор близько 500 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив управляючий директор з енергетики ЄБРР Ріккардо ПУЛІТІ в рамках 2-ї щорічної конференції Інституту Адама Сміта «Український енергетичний форум» сьогодні в Києві.

«Я виконав невеликі розрахунки і припускаю, що ми могли б профінансувати проекти в нафтогазовій галузі в обсягу 500 млн. дол.», - сказав Р.ПУЛІТІ.

За його словами, третина цієї суми має йти на входження ЄБРР в акціонерний капітал компаній, решта – на довгострокові кредити для компаній.

Окрім цього, Р.ПУЛІТІ повідомив, що ЄБРР зацікавлений також у співробітництві з експедиторськими і буровими компаніями.

Разом з тим, він відзначив, що для налагодження ефективних інвестицій необхідно проводити в Україні вдосконалення законодавчої бази.

Верховна Рада України відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону "Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок" проголосували лише 117 народних депутатів із 383 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом, внесений народним депутатом від "БЮТ-Батьківщини" Володимиром ЯВОРІВСЬКИМ, передбачалося продовжити термін мораторію на внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарського товариства та продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення до 1 січня 2015 року, оскільки до сьогоднішнього дня не прийняті закони про державний земельний кадастр, про ринок землі, про реєстрацію земельних ділянок, про облік земель сільськогосподарського призначення тощо.

Компанія Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) планує почати розвідку на Прикерченській ділянці в українській частині шельфу Чорного моря у першій половині 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН у рамках 2-ої щорічної конференції Інституту Адама Сміта "Український енергетичний форум" сьогодні у Києві.

За його словами, сьогодні Україна відстає у плані виділення областей розвідки. "У Чорноморському регіоні основні роботи на шельфі проводять Туреччина і Румунія", - заявив він.

Крім того, Д.БАУН повідомив, що вартість розробки одного родовища може досягати 15 млрд. дол. "Це капіталомісткий бізнес, що вимагає серйозного фінансування. Потрібна політична воля українського уряду, інакше інвестори можуть піти на інші напрямки. Сьогодні ми бачимо, що Україна стала відкритіша для інвесторів", - додав він.

При цьому Д.БАУН зазначив, що українській галузі бракує інженерів і досвіду роботи на глибоководному шельфі. "Ми плануємо залучити українські інститути для обміну досвідом і технологіями", - сказав він.

(УНІАН)