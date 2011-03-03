Курс НБУ на 03.03.11
08:57, 03 березня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 03.03.11100 USD США – 793.7000 (на 2 березня – 793.7300)100 EUR – 1096.0203 (на 2 березня – 1097.3317)10 RUR – 2.7725 (на 2 березня – 2.7601)Облікові курси банківських металів на 03.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-113538.79 (на 2 березня-112273.11)961XAG10Срібло-2758.11 (на 2 березня-2728.05)962XPT10Платина-145802.69 (на 2 березня-143585.76)964XPD10Паладій-64607.18 (на 2 березня-63815.89)
Офіційний курс НБУ на 03.03.11
100 USD США – 793.7000 (на 2 березня – 793.7300)
100 EUR – 1096.0203 (на 2 березня – 1097.3317)
10 RUR – 2.7725 (на 2 березня – 2.7601)
Облікові курси банківських металів на 03.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото – 113538.79 (на 2 березня – 112273.11)
961 XAG 10 Срібло – 2758.11 (на 2 березня – 2728.05)
962 XPT 10 Платина – 145802.69 (на 2 березня – 143585.76)
964 XPD 10 Паладій – 64607.18 (на 2 березня – 63815.89)
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