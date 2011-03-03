Курс НБУ на 03.03.11

Офіційний курс НБУ на 03.03.11100 USD США – 793.7000 (на 2 березня – 793.7300)100 EUR – 1096.0203 (на 2 березня – 1097.3317)10 RUR – 2.7725 (на 2 березня – 2.7601)Облікові курси банківських металів на 03.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-113538.79 (на 2 березня-112273.11)961XAG10Срібло-2758.11 (на 2 березня-2728.05)962XPT10Платина-145802.69 (на 2 березня-143585.76)964XPD10Паладій-64607.18 (на 2 березня-63815.89)

Офіційний курс НБУ на 03.03.11 100 USD США – 793.7000 (на 2 березня – 793.7300) 100 EUR – 1096.0203 (на 2 березня – 1097.3317) 10 RUR – 2.7725 (на 2 березня – 2.7601) Облікові курси банківських металів на 03.03.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 113538.79 (на 2 березня – 112273.11) 961 XAG 10 Срібло – 2758.11 (на 2 березня – 2728.05) 962 XPT 10 Платина – 145802.69 (на 2 березня – 143585.76) 964 XPD 10 Паладій – 64607.18 (на 2 березня – 63815.89)

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