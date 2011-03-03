Анонс на 3 березня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.

* Прес-конференція на тему: «Аутсорсинг розрахунку заробітної плати в Україні: найбільший проект Промінвестбанку і холдингу АНКОР». Учасники: Олексій Петров, директор департаменту персоналу Промінвестбанку, Євгеній Дєлов, директор холдингу АНКОР в Україні; Костянтин Ткаченко, менеджер із розвитку бізнесу холдингу АНКОР в Україні; Вікторія Кравченко, керівник відділу надання бухгалтерських послуг АНКОРА в Україні.

* Круглий стіл на тему: «Спрощена система оподаткування - Європейський досвід!» Організатори - Рада підприємців при КМУ спільно з польсько-українською Господарською Палатою і Міжнародним аудиторським союзом. Планується провести презентацію польського досвіду з впровадження спрощеної системи оподаткування.

* Прес-конференція на тему: «Чому малий і середній бізнес з ентузіазмом закопує мільйони доларів в об`єкти придорожньої інфраструктури ЄВРО-2012, а влада скаржиться на життя?». Будуть опубліковані підсумки розслідування Центру споживчих експертиз ІА «Наш Продукт» про стан дорожньої інфраструктури і якість послуг підприємств цієї інфраструктури в прив`язці до ЄВРО-2012. Відбудеться презентація довідника-путівника «Україна-2012» до ЄВРО-2012 за маршрутами проходження автотуристів. Учасники: ген.директор ІА «Наш Продукт» Олександр Драников і керівник Центру споживчих експертиз ІА «Наш Продукт» Ігор Каневський.

* Відбудеться брифінг народного депутата України П.Унгуряна на тему: «О загрозі закриття Глибоководного судноплавного ходу Дунай - Чорне море відповідно до можливих санкцій Європи».

* Відбудеться засідання Ради Федерації профспілок України, в роботі якого візьме участь віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики України С.Тігіпко. Розглядатиметься питання «Про вживання заходів Кабінетом Міністрів України по Зверненню Федерації профспілок України про рішення соціально-економічних питань».

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Порушення прав позичальників і вкладників як причина напруги і ймовірного протистояння в суспільстві". Питання: Чи захищають реально споживачів в Україні? Як в окремих регіонах правоохоронні органи і банківські структури творять свавілля проти позичальників (реальні приклади); Чи можливо повторення сценарію останніх подій Північної Африки в українських реаліях? проведення "Першого всеукраїнського з`їзду споживачів фінансових послуг", як альтернатива вирішення проблем у банківській сфері цивілізованим і конструктивним методом. Учасники: Федір Олексюк, голова Асоціації антиколекторів і правозахисників України "Ваша Надія", Ігор Годецький, президент ліги захисту прав людини, Сергій Григорян, голова ВГО «Наш Захист», Владислав Рубан, керівник проекту «Банківський стратегічний альянс», В’ячеслав Обезюк, бездомний через протиправні дії банку, Оксана Миронюк, постраждала від протиправних дій банку.

* Прес-конференція на тему: «Чи піде Євросоюз на поступки Україні в питанні зони вільної торгівлі?». Учасники: заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий і директор Інституту політичного аналізу міжнародних досліджень Сергій Толстов.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Основні напрями роботи Мінприроди з утилізації і знищення відходів 1-го і 2-го класу небезпеки в 2011 році”. У роботі візьме участь директор Департаменту екологічної безпеки Міністерства навколишнього середовища України Олександр Соколов.

* Почнеться громадське обговорення на тему: «Якій бути спрощеній системі оподаткування в Україні». Організатор: Комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

* Прес-конференція на тему: «Створення міського інституту у сфері містобудування КО «Інститут Генерального плану Києва». Питання: робота інституту над Генеральним планом столиці; спільна робота з ГУ містобудування і архітектури над створенням комфортного міського середовища; участь в реалізації загальноміських програм (кадастр, впорядкування до Євро-2012 та ін.). Учасники: С.Целовальник, Головний архітектор м. Києва, С.Броневицький, начальник КО «Інституту Генерального плану Києва».

* Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: «Макроекономічний старт року».

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться розширене засідання Колегії виконавського органу Київської міської ради. Питання: Про соціальний захист населення в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

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