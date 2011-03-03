Міністр екології Злочевський заявив про відкритість Мінприроди для інвесторів і закликав їх активніше інвестувати

Міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ заявив про відкритість Мінприроди і закликав іноземних інвесторів активніше вкладати кошти у проекти в сфері геології, водних ресурсів та охорони довкілля.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінприроди, про це він заявив на зустрічі з дипломатичних корпусом іноземних країн, яка відбулась 3 березня в міністерстві.

«Якщо інвестори матимуть хоч найменші проблеми з керівниками, які перебувають під контролем Міністерства, я прошу звертатись до мене особисто. Мої двері завжди відкриті – проблеми буде вирішено», - заявив Міністр.

Звертаючись до дипломатів, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ підкреслив, що головним пріоритетом в роботі Мінприроди у 2011 році буде очистка України від особливо небезпечних відходів. «До кінця наступного року ми завершимо роботу з утилізації прострочених ядохімікатів та пестицидів, вже найближчим часом почнемо будівництво заводу з утилізації автомобільних шин, якими, на жаль, сьогодні завалена Україна», - підкреслив Міністр. Крім того, за його словами, на стадії завершення перебуває проект побудови спеціальних печей для утилізації медичних відходів.

У своєму виступі М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ зазначив, що прийняття у грудні минулого року Стратегії державної екологічної політики на період до 2020 року і робота держави в рамках міжнародних договорів показує "серйозність підходу України в питаннях вирішення екологічних проблем. Разом з тим, у зв'язку з обмеженістю бюджетних коштів, ця робота вимагає розширення джерел фінансування природоохоронних заходів. З огляду на це, один з пріоритетів у діяльності Мінприроди - співробітництво з міжнародними організаціями, фондами, фінансовими інститутами, країнами-донорами".

Довідка УНІАН. Мінприроди є відповідальним за виконання зобов'язань, які передбачені членством України в 44-х конвенціях і організаціях. Зокрема, Україна є стороною 20-ти міжнародних природоохоронних конвенцій, 3-х протоколів, 3-х междунродних договорів, 1-ї Стратегії, а саме - Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.