З Лівії вже евакуювали понад 400 українців

З 23 лютого з Лівії евакуювали 401 громадянина України: 279 осіб - українськими літаками, 122 - транспортом інших держав.

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, який є головою робочої групи, яка має оперативно вирішувати питання забезпечення безпеки громадян України на території держав Північної Африки і Близького Сходу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, за його даними українська сторона власним транспортом також забезпечила евакуацію 166 іноземних громадян (по 31 - Росії і Узбекистану, 24 - Азербайджану, 16 - Таджикистану, 12 - Польщі, 9 - Болгарії, по 8 - Сербії і Казахстану, 7 - Білорусі, по 4 - Киргизстану і Чехії, по 2 – Словаччини, Румунії і Хорватії, по одному - Угорщини, Боснії і Герцеговини, Туреччини, Португалії, США і Лівії).

А. КЛЮЄВ повідомив, що на ранок 3 березня у посольстві України в Лівії зареєструвалися для можливого виїзду у разі погіршення ситуації 29 громадян України.

У зв`язку з плановим прибуттям в порт Тріполі іноземних поромів, українське посольство сприятиме виїзду наших співвітчизників по воді у напрямку Мальти, сказав перший віце-прем`єр України.

Він також повідомив, що 2 березня за результатами домовленостей, досягнутих з британською стороною, четверо громадян України були відправлені з міста Бенгази на Мальту кораблем "Йорк" ВМС Великобританії.

Крім того, 2 березня 20 громадян України, раніше евакуйованих з Лівії, доставили в Москву з Мальти літаком МНС Росії. Посольство України в Російській Федерації забезпечить їх повернення на Батьківщину, повідомив А.КЛЮЄВ.

За його словами, в аеропорт Бориспіль також прибули 8 громадян України, яких напередодні вивезли з Тріполі у Бухарест літаком румунських ВПС.