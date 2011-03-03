Рада скоротила з 27 до 26 кількість парламентських комітетів

Верховна Рада України прийняла постанову "Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 261 з 408 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цією постановою скорочена кількість комітетів ВР з 27 до 26 шляхом об`єднання парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності та комітету з питань податкової і митної політики.

Тепер комітет називатиметься Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики.

Постановою передбачено, що головою комітету є Віталій ХОМУТИННИК (фракція Партії регіонів).

Крім того, першими заступниками голови комітету є Сергій ТЕРЬОХІН ("БЮТ-Батьківщина") і Олександр ПЕКЛУШЕНКО (фракція Партії регіонів), а заступниками - Микола КАТЕРИНЧУК (фракція НУ-НС), Євген ГЕЛЛЕР (фракція ПР), Євген ЦАРЬКОВ (фракція КПУ).