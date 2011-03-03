У першому півріччі відбудеться засідання Українсько-російської міждержавної комісії

У першому півріччі відбудеться чергове засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про підготовку цього засідання йшлося під час зустрічі глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА і першого заступника голови уряду Росії Ігоря ШУВАЛОВА сьогодні в Києві.

Як відзначив С.ЛЬОВОЧКІН, тема економічного співробітництва України і Росії у двосторонньому форматі, а також на багатосторонньому рівні є дуже важливою.

«Наш двосторонній діалог продовжується, він є ефективним. Товарообіг між двома державами збільшується…», - зазначив глава АП.

У свою чергу перший заступник голови уряду РФ І.ШУВАЛОВ погодився із думкою С.ЛЬОВОЧКІНА щодо позитивної динаміки розвитку та зростання товарообігу в українсько-російських економічних відносинах.

«Ми серйозно обговорюємо різні проекти міжкоопераційних зв’язків, у галузі літакобудування та атомній промисловості. Є багато інших проектів за якими ще не ухвалені рішення. Але вони готуються, щоб представити їх главам урядів і президентам», - заявив І.ШУВАЛОВ.

Він також підкреслив, що сторони повинні виходити із того, щоб успішно завершити раніше започатковані спільні проекти та ініціювати нові напрямки співробітництва.

«Наша економічна взаємодія є багатовекторною і складною», - також відзначив перший заступник глави уряду РФ.

І.ШУВАЛОВ окремо торкнувся теми співпраці у галузі сільського господарства.

«На сьогодні це набуло нового актуального значення, оскільки проблеми глобальної економічної безпеки сьогодні виходять на перше місце. Стрімко дорожчають продукти харчування і це відчувають у Росії, в Україні, а також в державах Європейського Союзу. Можливість кооперації України і Росії, а також інших держав митного союзу на світовому продовольчому ринку – це цілком нові можливості», - заявив І.ШУВАЛОВ.

С.ЛЬОВОЧКІН та І.ШУВАЛОВ окремо наголосили на важливості належної підготовки до чергового п’ятого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, яке планується провести у першому півріччі 2011 року.