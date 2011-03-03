Головне на 3 березня

Фінанси

Для отримання чергового траншу за кредитом Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна має прийняти закон про реалізацію пенсійної реформи до кінця березня 2011 року.

Таке зобов`язання закріплене в проекті Меморандуму про економічну та фінансову політику, узгодженому українським урядом і місією МВФ за підсумками її роботи в Києві з 1 по 14 лютого 2011 року, повідомляє «Дзеркало тижня».

Щоб розраховувати на розгляд радою директорів МВФ питання про виділення чергового траншу в середині квітня, Київ має до кінця березня прийняти пенсійний закон, який відповідає принципам, викладеним у торішніх версіях меморандуму (попередня умова).

Підвищення цін на газ для населення в 2011 році становитиме 30%, а комунальних тарифів - 62%.

Це випливає з положень проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику (МЕФП), погодженого українською стороною та місією МВФ за результатами її роботи в Києві з 1 по 14 лютого 2011 року, який є в розпорядженні DT.UA .

Зокрема, уряд України і МВФ домовилися, що ціни на газ для населення в 2011 році будуть підвищені на 30% (замість 50%, як планувалося раніше; шляхом коригування ціни на газ як товар), а саме підвищення буде проходити в два етапи: на 20% до 15 квітня, і ще на 10% з 1 липня 2011 року.

Крім того, цього року уряд зобов`язується підвищити тарифи на комунальні послуги в цілому на 62%.

Їх зростання також заплановано в два етапи - двічі по 26% до 15 квітня і з 1 жовтня (структурний маяк) 2011 року.

"В якості попереднього заходу, відповідно до наших зобов`язань за цією програмою, ми (Кабмін) приймемо, а НКРЕ видасть необхідні інструкції щодо відповідного підвищення", - йдеться в тексті меморандуму.

Також уряд обіцяє прив`язати встановлені тарифи до квадратного метражу квартир/будинків і автоматично їх коригувати у тій же пропорції, що і тарифи для квартир/будинків, що обладнані лічильниками.

Крім того, уряд пообіцяв МВФ, що будуть "поширені повноваження національного органу регулювання ринку комунальних послуг зі встановлення тарифів на опалення на менше 90% ТЕЦ і підприємств, що виробляють теплову енергію, з точки зору кінцевого споживання".

Як повідомлялося, підвищення цін на газ для населення з 1 квітня на 50% було спочатку передбачено Меморандумом між Україною і МВФ, що було підписано в липні 2010 року.

Перше підвищення на 50% відпускних цін на природний газ для населення і ціни газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення та гаряче водопостачання населення, відбулося ще 1 серпня минулого року.

Однак за чергового перегляду положень меморандуму прем`єр Микола АЗАРОВ заявив, що його уряд переконав МВФ в відсутності нагальної необхідності підвищувати ціни на газ для населення "шоковим способом" - на 50% і одномоментно.

Таким чином, повідомив М.АЗАРОВ, МВФ погодився на поступове підвищення цін на газ і комунальні тарифи.

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service погіршило прогноз довгострокового рейтингу зобов`язань банку "Форум" у національній валюті "Ba1" зі "стабільного" до "негативного".

Про це повідомляє сайт Moody`s.

Згідно з повідомленням, рейтингове агентство залишило без змін рейтинг фінансової стійкості (BFSR) "E+", прогноз "стабільний", довгостроковий рейтинг зобов`язань в іноземній валюті "B3" прогноз "стабільний", короткострокові рейтинги зобов`язань в обох валютах "Not Prime" і рейтинг за національною шкалою "Aa 1.ua".

Також у повідомленні вказують, що ця рейтингова дія щодо банку "Форум" пов`язано з нещодавнім зниженням базової оцінки кредитоспроможності (BCA) Commerzbank ("A 2/Prime - 1/C -"), який володіє банком "Форум", до "Baa2" зі збереженням негативного прогнозу "C-" у рейтингу BFSR.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заборонив податківцям ходити на ринки і стягувати штрафи.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зокрема, М.АЗАРОВ доручив керівникові Державної податкової служби відмінити усілякі перевірки підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування на ринках.

"Немає чого податківцям перевіряти торгові місця на базарах, де навіть документації не ведеться. Ми обіцяли "канікули", і ми обіцянку виконаємо", - підкреслив М.АЗАРОВ.

На його думку, податкова служба повинна зосередитися на партнерських стосунках з бізнесом.

Також голова уряду зазначив, що податкові органи повинні беззастережно виконувати норму Податкового кодексу, яка передбачає протягом півроку - під час адаптаційного періоду введення нових податкових правил - мораторій на штрафні санкції.

"Будь-які накази, роз`яснення, розпорядження, які дозволяють якісь стягнення всупереч Кодексу, незаконні і не мають сили", - заявив М.АЗАРОВ.

"Якщо такі з`явилися, під особисту відповідальність голови ДПС вимагаю їх відмінити і притягнути до дисциплінарної відповідальності "раціоналізаторів", які граються із законодавством", - сказав прем`єр.

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" щодо ставки на деякі зернові культури".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 260 народних депутатів з 404, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом передбачено для вирішення питання наповнення внутрішнього ринку гречаною групою і стабілізації цінової ситуації, встановити тимчасово, до 1 червня 2011 року, нульову ставку ввізного мита на цю зернову культуру.

Як зазначають у пояснювальній записці до цього законопроекту, це дозволить забезпечити негайну закупівлю за мінімальною ціною до державного інтервенційного фонду гречки в кількості не менше 25 тис. тонн. У записці вказано, що відповідно до розрахункового балансу попиту і пропозиції, запропонованого обсягу цієї крупи буде достатньо для забезпечення внутрішньої потреби і стабілізації ціни.

Також у документі сказано, що виробництво крупи гречаної в Україні складає 30% від загального обсягу виробництва круп. Останніми роками помітно тенденцію до скорочення посівних площ під гречкою, зокрема, якщо у 2000 році посівні площі гречки складали 573,5 тис. га, то у 2010 році - лише 215,4 тис. га.

Відповідно і виробництво гречки у 2010/11 маркетинговому році очікують на рівні 138 тис. тонн, що є найменшим об`ємом за останні роки.

Кабінет Мністрів України затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2011—2013 роки, згідно з якою обсяг державного боргу щороку скорочуватиметься на 2%.

Відповідна постанова №170 від 2 березня розміщена на сайті уряду.

Реалізація Стратегії дасть змогу досягти відношення обсягу державного боргу до внутрішнього валового продукту на кінець 2011 року не більше 32%, в 2012-му - не більше 30% і в 2013-му - не більше 28%.

Частка державного внутрішнього боргу складе не менше 46%, 46% і 48% відповідно, частка державного боргу з фіксованою ставкою — не менше 69%, 73% і 80% відповідно, середньозважений термін до погашення державного боргу — не менше 4, 4 і 5 років відповідно.

Частка державного боргу, який рефінансується в 2012 році, орієнтовно складе не більше 16% на кінець року.

Доходи Державного бюджету України в січні-лютому 2011 року становили 44,663 млрд. грн., що на 44% більше, ніж за січень-лютий 2010 року.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Державного казначейства України.

У січні-лютому 2011 року до загального фонду Держбюджету надійшло 39,142 млрд. грн, що на 55,5% більше відповідного показника 2010 року.

Податкові надходження до загального фонду Державного бюджету України за звітний період становили 37,441 млрд. грн., що на 67,3% більше, неподаткові – 1,257 млрд. грн.

До спеціального фонду Державного бюджету за січень-лютий 2011 року надійшло 5,521 млрд. грн. (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій із місцевого бюджету).

Згідно з повідомленням, доходи Держбюджету в лютому становили 26,311 млрд. грн., що на 43% більше, порівняно з січнем-2011 (18,352 млрд. грн.).

У 2012 році Україні за зовнішніми боргами необхідно буде виплатити 42 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі зі студентами Національного університету біоресурсів і природокористування України.

«Наступного року нам доведеться виплатити приблизно 42 млрд. грн. Це теж дуже багато, але це вже не 88 (млрд. грн., які Україна мала виплатити в 2011 році, – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що різниця в коштах, які Україна виплатить у 2011 і 2012 роках, урядом буде направлена на розвиток економіки.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 січня 2011 р. склав 433 млрд. 801 млн. 590,51 тис. грн., або 54 млрд. 634 млн. 961,01 тис. дол., що на 0,6% більше показника на кінець 2010 року.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 січня 2011 р. склав 278 млрд. 954 млн. 330,05 тис. грн. (64,3% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 35 млрд. 132 млн. 787,15 тис. дол., державний і гарантований державою внутрішній борг – 154 млрд. 847 млн. 260,46 тис. грн. (35,7%), або 19 млрд. 502 млн. 173,86 тис. дол.

Державний борг України на кінець січня 2011 р. склав 324 млрд. 552 млн. 277,94 тис. грн. (74,82%), або 40 млрд. 875 млн. 601,76 тис. дол. Державний зовнішній борг склав 183 млрд. 522 млн. 768,88 тис. грн. (42,31%), або 23 млрд. 113 млн. 698,84 тис. дол. Державний внутрішній борг склав 141 млрд. 029 млн. 509,06 тис. грн. (32,51%), або 17 млрд. 761 млн. 902,92 тис. дол.

Гарантований державою борг України склав 109 млрд. 249 млн. 312,57 тис. грн. (25,18%), або 13 млрд. 759 млн. 359,25 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 95 млрд. 431 млн. 561,17 тис. грн. (22%), або 12 млрд. 019 млн. 088,31 тис. долл.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 817 млн. 751,40 тис. грн. (3,19%), або 1 млрд. 740 млн. 270,94 тис. дол.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу й встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану та України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві заявив перший віце-прем`єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ.

«З 1 січня наступного року запрацює єдиний економічний простір, що називається Євразійським Союзом, і ми будемо паралельно вести переговори про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ми пропонуємо Україні не протиставляти ці два формати, й ми намагаємося переконувати наших колег у тому, що, приєднуючись до Митного союзу і до ЄЕП, ми разом можемо на більш справедливих умовах добиватися ось цієї зони вільної торгівлі не на умовах, які обмежуватимуть наш економічний розвиток, а на умовах, які такому економічному розвитку сприятимуть», - сказав І.ШУВАЛОВ.

При цьому він підкреслив, що на сьогоднішній день це лише пропозиція Росії, проте вона має «реальну перспективу».

«Об`єднуючись у рамках ЄЕП і добиваючись справедливих умов зони вільної торгівлі, ми думаємо, що така перспектива до 2015 року це реальні терміни», - сказав І.ШУВАЛОВ.

Завтра, 4 березня, Верховна Рада України продовжить розгляд в другому читанні проекту закону «Про засади запобігання і протидії корупції».

Сьогодні парламент розглянув близько 120 із 432 поправок до даного законопроекту. Парламент розглянув 9 статей, 8 з яких схвалив, а статтю 1 відправив на третє читання. Статтею 6 даного законопроекту передбачені обмеження щодо використання службового становища. Статтею 7 передбачено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Даною статтею передбачено, що посадовці, які підпадають під дію даного закону, не можуть займатися іншою оплачуваною та підприємницькою діяльністю, входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Статтею 8, яка вже проголосована в другому читанні, визначається обмеження щодо одержання подарунків. Нею передбачено, що посадовці, які підпадають під дію цього законопроекту, можуть приймати дарунки, «які відповідають загально визнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких дарунків не перевищує 50% мінімальної заробітної плати». Даною статтею забороняється одержувати подарунки від юридичних та фізичних осіб за рішення дії або бездіяльність в інтересах дарувальника, а також забороняється одержувати подарунки від особи, яка перебуває у підпорядкуванні особи, якій вручається подарунок.

Енергетика

Кабінет Міністрів України пообіцяв МВФ прийняти «всі необхідні заходи», щоб ввести мито на імпортні нафтопродукти.

Така обіцянка українського уряду закріплена в проекті Меморандуму про економічну та фінансову політику (МЕФП), узгодженому українською стороною і місією МВФ за результатами її роботи в Києві 1-14 лютого 2011 року, пише видання «Дзеркало тижня. Україна».

«Заради досягнення мети Президента зробити Україну привабливою для інвестицій і покращити позицію країни в системі міжнародних економічних рейтингів і сприйняття ми (Кабмін – УНІАН) сповнені рішучості створити кращі умови, зокрема рівні правила гри для всіх інвесторів, усуваючи перешкоди для початку діяльності та розширюючи діапазон діяльності приватного сектора», – йдеться в тексті меморандуму.

Зокрема, «для недопущення втрати надходжень до держбюджету», уряд планує вжити «всі необхідні заходи з метою запобігання безмитному неоподатковуваному імпорту нафтопродуктів в Україну компаніями». При цьому, як зазначено в тексті меморандуму, Кабінет Міністрів замислював виконати обіцяне ще до кінця лютого 2011 року, проте, як відомо, досі цього зроблено не було.

«Ми вважаємо, що структурні реформи на підтримку цієї діяльності прискорять економічний розвиток, сприятимуть потужному й сталому зростанню, приведуть до додаткових бюджетних надходжень і покращать стан платіжного балансу», – підкреслюється в проекті угоди між Кабміном, Нацбанком України і МВФ.

У Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України не виключають можливості синхронізації одного з блоків Хмельницької АЕС (Х3/Х4), що будуються, з ENTSO-E (європейською енергосистемою).

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи у ході українського енергетичного форуму, заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Микита КОНСТАНТИНОВ.

За його словами, на даний час "Укренерго" лише опрацьовує можливу базову схему видачі потужності для нових енергоблоків, один із варіантів якої теоретично передбачає орієнтацію одного з блоків на експортні поставки електроенергії в європейському напрямі.

“Один із можливих варіантів схеми видачі потужності передбачає теоретичне орієнтування одного з блоків на синхронний режим з ENTSO-E», - сказав заступник міністра, зазначивши при цьому, що відповідь про доцільність такої роботи може бути дана тільки за підсумками остаточної розробки схеми видачі потужності.

Водночас, у бесіді з журналістами М.КОНСТАНТИНОВ зазначив, що як базовий розглядається варіант включення нових блоків у систему так званого Південного енергетичного півкільця 750 кВ, яке з`єднає Рівненську і Хмельницьку АЕС, Дністровську ГАЕС із Запорізькою АЕС.

(УНІАН)