Анонс на 4 березня

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров ознайомиться з роботою та питаннями розвитку Національного музею Тараса Шевченка.

* Круглий стіл на тему: "Взаємовідносини платників податків із контролюючими та правоохоронними органами: захист бізнесу від незаконних дій представників влади". Організатор - "Юридична газета". Учасники: Антон Поляничко, заст. начальника відділу забезпечення роботи IV судової палати Вищого адміністративного суду України; Артур Нонко, керуючий партнер ЮФ "Центр правового консалтингу"; Василь Андросюк, адвокат ЮФ "Центр правового консалтингу"; Євген Солодко, старший партнер ЮФ "Солодко та Партнери".

* Прес-конференція «Інструменти фондового ринку для приватних інвесторів», приурочена відкриттю виставки INternet TRADING EXPO 2011. Учасники прес-конференції: Дмитро Тевелєв, Голова ДКЦПФР Олег Ткаченко, Голова Правління «Української біржі" Олексій Сухоруков, керуючий директор ІГ «УНІВЕР» Олексій Обруч, виконавчий директор «Гайнсфорт Онлайн», Дмитро Тарабакін, генеральний директор «Драгон Капітал»

* Прес-конференція на тему: «Відмова Верховної Ради від продовження мораторію на продаж землі с/г призначення: чи готові сьогодні аграрії стати учасниками земельного ринку?». Організатор - Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності.

* Буде працювати пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю міністра оборони України Михайла Єжеля. Брифінг для представників ЗМІ.

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