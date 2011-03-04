Росія і Саудівська Аравія виступають проти втручання ззовні у ситуацію в Лівії - МЗС РФ

Москва.Росія і Саудівська Аравія виступають проти військово-політичного втручання ззовні в те, що відбувається в Лівії.

Про це УНІАН повідомили у департаменті інформації і друку МЗС РФ за підсумками зустрічі спеціального представника президента Російської Федерації по Близькому Сходу, заступника міністра закордонних справ Росії Олександра САЛТАНОВА з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Саудівська Аравія в Москві Алі Хасаном ДЖААФАРОМ.

«У бесіді, що відбулася, сторони обмінялися думками щодо ситуації в арабському світі і, зокрема, щодо подій у Лівії. Була підкреслена стурбованість Росії і Саудівської Аравії у зв`язку з наростанням конфронтації в цій країні, посиленням напруженості довкола неї. Зазначалося, що спроби військово-політичного втручання ззовні в те, що відбувається у Лівії можуть призвести лише до поглиблення проблем, з якими стикається лівійський народ», - ідеться в повідомленні.

Раніше прем`єр-міністр Великої Британії Девід КЕМЕРОН заявив, що не виключає застосування військової сили проти лівійського лідера Муамара КАДДАФІ, а представники Пентагону повідомили, що США здійснюють перегрупування військово-морських і військово-повітряних сил навколо Лівії. Напередодні два американських десантних військових судна пройшли з Червоного моря у Середземне через Суецький канал і попрямували у бік Лівії.

Франція для евакуації єгипетських громадян направляє до берегів Лівії вертольотоносець «Містраль», який має прибути туди на початку наступного тижня.

Лівійський лідер М.КАДДАФІ, виступаючи в Тріполі перед своїми прихильниками, закликав ООН направити в його країну слідчу комісію, метою якої стало б з`ясування обставин загибелі людей під час виступів і збройних сутичок. При цьому він застеріг Захід від військового втручання в лівійський конфлікт, підкресливши, що в цьому випадку «в Лівії стануть помирати тисячі».