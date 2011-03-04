Сьогодні ВР планує заслухати інформацію ГПУ і МВС про зникнення Климентьєва

Сьогодні Верховна Рада України планує заслухати інформацію Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ про хід розслідування справи щодо зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, інших резонансних справ, пов’язаних із захистом прав журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, також у порядку денному пленарного засідання парламенту – продовження розгляду у другому читанні проекту Закону «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні». Як відомо, 3 березня ВР розглянула лише дев’ять статей законопроекту. При цьому вісім з них було підтримано, а одну відправлено на третє читання.

Також сьогодні у парламенті – Година запитань до уряду щодо реформування освітньої галузі. Планується заслухати інформацію міністра освіти та науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА.