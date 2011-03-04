Комітет ВР запрошує Азарова обговорити питання національної безпеки

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони звернувся до прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням провести зустріч з питань національної безпеки.

Про це сказав голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

Він пояснив, що, незважаючи на затвердження позаблокового статусу України, досі не визначені основні питання безпеки: нові концепція, доктрина, програма розвитку Збройних сил і таке інше.

"10 грудня минулого року ЯНУКОВИЧ підписав указ, у якому чітко визначив: за два тижні має бути затверджена Концепція національної безпеки держави. Її досі немає. Також в указі визначено: після того, через місяць затвердити Військову доктрину. Її немає. Після цього, через три місяці, затвердити Програму розвитку Збройних сил. Такої немає і її ніхто не пише. Указ є, але він не виконується і за це ніхто не відповідає", - констатував А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що Комітет ВР з нацбезпеки і оборони "хоче відвертої розмови з головою уряду".

"Це не питання влада-опозиція. Це питання того, що втрачається другий рік з точки зору формування усього блоку національної безпеки. І це не питання однієї армії, воно стосується усіх силових структур", - пояснив голова комітету.

А.ГРИЦЕНКО також сказав, що це питання є вкрай актуальним у контексті позаблокового статусу держави. "Одно справа, коли Україна формує свою безпеку разом з партнерами. Інша - коли ми покладаємося тільки на себе. Це принципово різні підходи", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України неодноразово заявляло, що робота над опрацюванням стратегічних програмних документів з питань національної безпеки і оборони, а також реформування ЗСУ перебуває на завершальній стадії.