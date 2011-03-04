ВР прийняла у першому читанні зміни до закону про Кабінет Міністрів

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

Як передає кореспондент УНІАН, за зміни до закону проголосували 254 народні депутати з 387, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект пропонує ліквідовувати інститути урядових органів, які діють в системі міністерств, а також урядові комітети.

Проект також передбачає підвищення ролі міністра як члена уряду.

З цією метою Закон "Про Кабінет Міністрів України" пропонубть доповнити положенням, відповідно до якого перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр за рішенням Президента України очолює міністерство.

Запропоновані проектом зміни передбачають вилучення положень закону, які не стосуються предмета його правового регулювання, зокрема, тих норм, які встановлюють повноваження міністра як керівника відповідного міністерства, а не як члена Кабінету Міністрів.

Крім того, передбачають внесення змін до закону в частині визначення організації діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів шляхом введення посади керівника Секретаріату Кабінету Міністрів, уточнення структури Секретаріату Кабінету Міністрів, встановлення граничної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів.