Курс НБУ на 09.03.11

Офіційний курс НБУ на 09.03.11100 USD США – 793.5100 (на 4 березня – 793.7000)100 EUR – 1107.5019 (на 4 березня – 1099.2745)10 RUR – 2.8151 (на 4 березня – 2.8023)Облікові курси банківських металів на 09.03.11 за 10 тройських унцій (грн.): 959XAU10Золото-112519.72 (на 4 березня-113538.79)961XAG10Срібло-2732.05 (на 4 березня-2740.65)962XPT10Платина-145291.68 (на 4 березня-146517.02)964XPD10Паладій-64353.66 (на 4 березня-65321.51)

Офіційний курс НБУ на 09.03.11 100 USD США – 793.5100 (на 4 березня – 793.7000) 100 EUR – 1107.5019 (на 4 березня – 1099.2745) 10 RUR – 2.8151 (на 4 березня – 2.8023) Облікові курси банківських металів на 09.03.11 за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 112519.72 (на 4 березня – 113538.79) 961 XAG 10 Срібло – 2732.05 (на 4 березня – 2740.65) 962 XPT 10 Платина – 145291.68 (на 4 березня – 146517.02) 964 XPD 10 Паладій – 64353.66 (на 4 березня – 65321.51)

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