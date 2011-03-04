У прикордонних областях РФ з'являться центри для зміцнення економічних зв'язків із Україною

Москва. У прикордонних областях буде розгорнено логістичні центри для зміцнення економічних зв`язків з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, виступаючи на пленарному засіданні Міжрегіональної конференції регіональних відділень партії «Єдина Росія».

«У Центральному федеральному окрузі нам потрібно буде займатися оптимізацією транспортних потоків і сучасних логістичних комплексів. Наприклад, у Смоленську, Брянську, Білгороді», - сказав В.ПУТІН.

Він наголосив, що необхідно використовувати їх вигідне положення прикордонних міст для зміцнення торгових і економічних зв`язків з Україною і Білоруссю.

За його словами, програмою модернізації буде також охоплено аеропорти не лише Московського авіавузла. Також буде встановлено сучасне обладнання в аеропортах Воронежа, Смоленська, Курська, Білгорода, Твері, Брянська та інших міст.

Він відзначив, що інвестиції в аеропорти Центрального федерального округу становитимете 50 млрд. крб. (близько 1,7 млрд. дол.)