Головне на 4 березня

Фінанси

Баланс інтервенцій НБУ в лютому був близький до рівноважного

Баланс інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному ринку в лютому був близький до рівноважного - «мінус» 7,4 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

Також він відзначив деяку девальвацію реально ефективного курсу (РЕОК) національної валюти. Так, за підсумками січня РЕОК девальвував на 1,3%. Це відбулося тому, що інфляційний диференціал України з торговими партнерами був низьким, так, наприклад, у Росії січнева споживацька інфляція становила 2,4%.

На думку В.ЛИТВИЦЬКОГО можна прогнозувати зміцнення тенденції до девальвації РЕОК, сприятливої для експортерів і платіжного балансу в цілому.

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Міжнародні валютні резерви НБУ зросли до 36,67 млрд. дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в лютому зросли на 4,4% - до 36 млрд. 669,99 млн. дол.

Про це повідомляють на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, на кінець лютого 2011 року резерви в іноземній валюті складали - 35 млрд. 414,34 млн. дол., резервна позиція в МВФ — 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення — 10,27 млн. дол., золото — 1 млрд. 245,35 млн. дол.

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Індекс реальної зарплати у січні зріс на 10,6%

Індекс реальної заробітної плати у січні 2011 року зріс на 10,6%, порівняно з січнем 2010 року.

Про це повідомляє Державний комітет статистики.

Водночас індекс реальної зарплати порівняно з аналогічним показником у грудні 2010 року знизився на 13,2%.

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ПЕК

Кабмін виділив 27 млн. грн. для лабораторій з контролю якості нафтопродуктів

Кабінет Міністрів України виділив 27 млн. грн. з державного бюджету для забезпечення функціонування лабораторій з контролю якості і безпеки нафтопродуктів.

Про це сказано у постанові Кабміну №190 від 2 березня, оприлюдненій на урядовому порталі.

Згідно з документом, кошти призначені для закупівлі і переобладнання транспортних засобів під лабораторії; придбання засобів вимірювальної техніки і випробувального устаткування, необхідних для оснащення лабораторій; проведення атестації лабораторій; придбання хімічних, витратних, паливно-мастильних та інших матеріалів, необхідних для функціонування лабораторій; проведення сервісного обслуговування, модернізації і ремонту лабораторій.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня 2011 року за підсумками наради щодо цінової ситуації на ринках продовольства і нафтопродуктів перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ дав доручення Державній службі технічного регулювання здійснити закупівлю 9 мобільних лабораторій для експрес-аналізу якості нафтопродуктів.

Закупівля лабораторій є одним із заходів з забезпечення ресурсного наповнення ринку якісними нафтопродуктами, ініційованих урядом.

Нагадаємо, за оцінками учасників ринку і експертів, від 20% до 40% усіх нафтопродуктів, що реалізовують на вітчизняних АЗС, - фальсифікат.

Протягом останніх років Державна служба технічного регулювання (раніше - Держспоживстандарт) практично не провела перевірок якості нафтопродуктів на АЗС, зважаючи на відсутність необхідного фінансування і технічних можливостей.

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Банки виділили 2,5 млрд. євро для реалізації другої фази проекту «Північний потік»

Москва. 24 банки виділили 2,5 млрд. євро для реалізації другої фази проекту «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Nord Stream».

«Фінансування проекту газопроводу «Північний потік» забезпечено в повному обсягу. Консорціум Nord Stream спільно з акціонерами ВАТ «Газпром», E.ON Ruhrgas AG, BASF/Wintershall GMBH, N.V. Nederlandse Gasunie і GDF SUEZ сьогодні оголосив про успішне завершення залучення фінансування для другої фази проекту в обсягу 2,5 млрд. євро», - йдеться в повідомленні.

Управляючий директор Nord Stream Маттіас ВАРНІГ відзначив, що завершення другої фази фінансування проекту – це важливий крок для своєчасної реалізації Nord Stream.

«На даному етапі, коли ми майже завершили укладання першої нитки газопроводу і в травні плануємо почати будівництво другої, стало цілком очевидно, що кредитори вважають «Nord Stream» надійним проектом з міцною економічною основою», - сказав він.

За його словами, вже наприкінці цього року «Nord Stream» буде готовий поставляти газ до Європи.

Повідомляється, що 30% загальної вартості проекту «Nord Stream» забезпечують акціонери, надаючи інвестиції пропорційно їхнім долям в акціонерному капіталі компанії. Решта 70% - це зовнішнє фінансування, що залучається на банківському ринку проектного фінансування.

Зазначається, що укладання першої нитки газопроводу закінчиться в квітні 2011 року. Відразу після цього почнеться будівництво другої нитки, яке буде завершено в квітні 2012 року.

Довідка УНІАН. «Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до побережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік намічено на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, створене з метою планування, будівництва і подальшої експлуатації морського газопроводу. ВАТ «Газпром» володіє 51% консорціуму, E.ON Ruhrgas AG і BASF/Wintershall GMBH мають рівні частки по 15,5%, а частки N.V. Nederlandse Gasunie і GDF SUEZ становлять по 9%.

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Будівництво

Янукович схвалив нову редакцію закону про регулювання містобудівної діяльності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав ухвалений у новій редакції з пропозиціями Президента Закон "Про регулювання містобудівної діяльності".

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей документ 17 лютого.

Законом передбачено, що громадському слуханню підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.

При вирішенні відповідно до Закону "Про відчуження земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" питань відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не проводяться.

Згідно із законом, сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи (у разі делегування їм таких повноважень) зобов`язані забезпечити: оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками; оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні; узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію; оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

Законом встановлюється, що оприлюднення проектів генеральних планів, планів зонування територій, детальних планів територій здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня їхнього надходження до відповідного органу місцевого самоврядування.

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Кабмін планує залучити 2,3 млрд. грн. кредитів для будівництва житла

Кабінет Міністрів України планує поточного року залучити під державні гарантії 2,3 млрд. грн. кредитних коштів, які буде спрямовано у житлове будівництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ сьогодні в інтерв`ю журналістам.

"Планується спрямувати у житлове будівництво 2,3 млрд. грн. кредитних ресурсів, залучених під держгарантії. Додатково місцеві органи планують направити 446 млн. грн. на житлове будівництво, зокрема на молодіжне будівництво, на доступне житло", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на реалізацію цього року Державної цільової соціально-економічної програми будівництва доступного житла на 2010-2017 рр. передбачено 150 млн. грн.

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Турецька компанія має намір надати кредит на 15 млрд. євро для розвитку ЖКГ в Україні

Турецька компанія має намір надати кредит на 15 млрд. євро для розвитку проектів у сфері житлово-комунального господарства в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю інформагентствам повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ.

За його словами, компанія готова надати кредити приватним структурам за нульовою ставкою з розстрочкою на 10 років, починаючи з шостого року платежів. Кредити можуть бути спрямовані на реалізацію проектів з очищення питної води, розвитку обласних водоканалів, каналізаційного господарства, а також будівництва житла.

«Зараз ведемо конкретні переговори… Це перспектива найближчих тижнів», - сказав він.

Віце-прем`єр-міністр уточнив, що турецька компанія сподівається на підписання урядового меморандуму і розраховує на 30%-ву участь у даних проектах своєю технікою. При цьому передбачається, що задіяно у проектах буде лише українських фахівців.

В.ТИХОНОВ додав, що раніше ця турецька компанія вже працювала в Україні, зокрема, опікувалася будівництвом житлових мікрорайонів у Києві.

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Українці в січні оплатили ЖКП на 84%

Жителі України в січні 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 3,8 млрд. грн., що становить 84% нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Києві, Львівській, Одеській, Івано-Франківській і Рівненській областях (105,1-91,5%), найнижчий – у Дніпропетровській області, Криму, Запорізькій і Херсонській областях (73-77,8%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в січні ц.р. збільшилися на 10,2% порівняно з відповідним періодом 2010 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 489,6 грн.

У Держкомстаті відзначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у січні 2011 року збільшилася на 6,3% порівняно з груднем 2010 року і на початок лютого 2011 року становила 12 млрд. 077,9 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становить 2,7 місяця. Збільшення заборгованості відбулося у всіх регіонах, крім Києва.

Зокрема, в січні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалювання і гаряче водопостачання – 31,5% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 23%, за вивезення побутових відходів – 20,4%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 19,1%, за газопостачання – 21,4%.

У січні 2011 року населення сплатило за електроенергію 757,5 млн. грн., що становить 164,1% нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень розрахунків за електропостачання з урахуванням погашення боргів попередніх періодів спостерігався в Одеській і Закарпатській областях і Києві (220,9-215,7%), найнижчий – у Чернігівській і Сумській областях (94,9 і 97,3%). Заборгованість населення з оплати за електроенергії на початок лютого 2011 року становила 2 млрд. 939,2 млн. грн.

У січні 2011 року населення України уклало 6,7 тис. договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 16,2 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 15,7 млн. грн.

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Транспорт/Зв`язок

ДАІ усунуть від проведення техогляду автомобілів - Бродський

Державну автомобільну інспекцію буде усунено від проведення технічного огляду автомобілів.

Як зазначається в повідомленні прес-служби Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, переданому агентству УНІАН, про це на робочій нараді домовилися уповноважений з питань дерегулювання господарської діяльності Михайло БРОДСЬКИЙ і міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

«З міністром внутрішніх справ у нас повне взаєморозуміння. Ми домовилися, що вже найближчим часом ДАІ буде усунено від проведення техогляду. Далі цим займатимуться приватні станції діагностики», – заявив М.БРОДСЬКИЙ.

Сама процедура перевірки технічного стану автомобілів буде спрощена, а вартість її проведення – істотно зменшена. Також пластикові талони про проходження техогляду будуть замінені на паперові і їх вартість знизиться на порядок.

Крім того, повідомив М.БРОДСЬКИЙ, склад аптечки буде приведено у відповідність із європейськими нормами, і перелік медикаментів у ній буде зменшено. «Водії самі зможуть формувати аптечки, всі лікарські засоби будуть у вільному продажі. Якщо закінчиться термін придатності якогось препарату, водієві достатньо буде замінити його, а не купувати нову аптечку, як зараз», – зазначив М.БРОДСЬКИЙ.

Ще один напрямок дерегулювання стосується скасування нотаріально завіреної довіреності на право управління транспортним засобом. М.БРОДСЬКИЙ домовився з А.МОГИЛЬОВИМ відпрацювати відповідну законодавчу базу.

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Комунальний транспорт може перейти від Міністерства ЖКГ до Мінінфраструктури

Уряд розглядає можливість передачі функції з кураторства комунальним транспортом від Міністерства з питань житлово-комунального господарства до Міністерства інфраструктури, а функцію зі збереження пам`яток архітектури – від Міністерства регіонального розвитку і будівництва до Міністерства культури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ.

«Функція кураторства комунальним транспортом переноситься на Мінінфраструктури. Але від зміни місць тут нічого не змінюється», – сказав він.

Міністр нагадав, що раніше комунальним транспортом (тролейбуси і трамваї) в усіх містах опікувалося Міністерство житлово-комунального господарства.

«Друге питання – це збереження пам`яток архітектури, яке, можливо, повністю перейде під юрисдикцію Міністерства культури», – додав він.

В.ТИХОНОВ уточнив, що реорганізоване міністерство і надалі продовжить реставраційні і ремонтні роботи пам`яток архітектури, для чого ц структурі міністерства пропонується залишити відповідний департамент. Зокрема, на збереження Києво-Печерської Лаври цього року міністерству передбачено 10 млн. грн.

Рішення про можливу передачу даних функцій буде ухвалене із затвердженням положення про Мінрегіонбуд.

Віце-прем`єр-міністр наголосив, що з передачею пам`яток архітектури Мінкультури не йдеться про передачу якихось храмів Московському патріархату.

За його словами, для завершення реорганізації Міністерства регіонального розвитку і будівництва і Міністерства з питань житлово-комунального господарства в Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства необхідно, щоб Верховна Рада ухвалила два законопроекти – № 8055 «Про центральні органи виконавчої влади» і № 8056 «Про внесення змін до Закону «Про Кабінет Міністрів щодо повноважень». Також Президент України має затвердити положення про міністерство.

В.ТИХОНОВ уточнив, що положення про міністерство і проект штатного розкладу вже підготовлені.

Віце-прем`єр-міністр очікує на ухвалення парламентом у першому читанні двох законопроектів на наступному пленарному тижні, ще тиждень знадобиться для ухвалення законів у другому читанні.

Крім того, В.ТИХОНОВ повідомив, що штат реорганізованого міністерства планується скоротити на 30% – до близько 360-370 працівників. При цьому у підпорядкуванні віце-прем`єр-міністра будуть один перший заступник і два заступники міністра, які опікуватимуться департаментами регіонального розвитку, житлово-комунального господарства і будівництва.

Він додав, що на сьогодні поки діють три міністерства – Міністерство регіонального розвитку і будівництва, Міністерство з питань житлово-комунального господарства і Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

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НКРЗ планує збільшити тарифи на місцевий телефонний зв`язок

На черговому засіданні Національної комісії із питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийнятий за основу проект Змін до Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Проект Змін до Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги виноситься на громадське обговорення згідно з ст. 9 Закону України «Про принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Метою ухвалення цього рішення НКРЗ є необхідність забезпечення життєдіяльності ринку телекомунікацій для надання сучасних послуг споживачам. Згідно зі ст. 67 Закону України «Про телекомунікації» тарифне регулювання на ринку телекомунікацій України здійснюється на принципах базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг. Зміни тарифів мають наблизити розмір тарифів на послуги місцевого телефонного зв`язку до рівня його собівартості за умови збереження доступності послуг для всіх категорій користувачів.

У комісії відзначили, що попередні зміни до Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги були затверджені в 2009 році (рішення НКРЗ № 1491 від 28.04.2009 р.).

«Протягом кількох років надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг у депресивних районах і сільській місцевості здійснювалося без механізму їх компенсації і було для операторів телекомунікацій вкрай збитковим», - зазначається у повідомленні.

Планується внесення Змін протягом 2011 року у два етапи. На першому етапі пропонується удвічі - до 400 - збільшити кількість хвилин, що не тарифікуються, які надаються споживачам у рахунок абонентної платні. При цьому розмір абонплати за користування телефонним апаратом збільшиться для всіх категорій споживачів (населення, бюджетні установи та інші організації) в містах, райцентрах, селах і селищах міського типу: для телефонів з погодинною оплатою місцевих розмов - на 25%, а без погодинної оплати у містах і райцентрах – на 10%, а в селах і селищах міського типу - на 25%. Водночас Проект Змін передбачає істотно зменшити плату за установку телефону для населення і підприємств, установ і організацій, а також за переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на АТС телефонної мережі загального користування.

На другому етапі пропонується збільшити з 400 до 600 кількість хвилин, що не тарифікуються, які надаються у рахунок абонплати, при цьому розмір абонплати за користування телефоном з щохвилинною оплатою для всіх категорій споживачів зросте на 8%.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня п.р. попереднім складом НКРЗ було ухвалене рішення вивчити стан ринку послуг місцевого телефонного зв`язку з урахуванням звернень операторів про необхідність підвищення тарифів на загальнодоступні послуги. При цьому НКРЗ запропонувала операторам телекомунікацій надати пропозиції щодо зменшення собівартості послуг, зокрема за рахунок запровадження нових технологій мультисервісного обслуговування і радіодоступу до телекомунікаційної мережі загального користування.

Нагадаємо, тарифи на місцевий фіксований телефонний зв`язок регулюються державою (НКРЗ). НКРЗ за останні роки вже тричі підвищувала тарифи на місцевий фіксований зв`язок (у 2006, 2008 і у 2009 рр.) з метою підвищення рентабельності цього виду зв`язку. Проте, за даними різних операторів, рентабельність так і не досягнуто, і необхідне чергове підвищення тарифів на ці послуги до 15-25%.

Довідка УНІАН. Згідно зі ст. 62 Закону України «Про телекомунікації» до загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать послуги: підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж загального користування (універсальний доступ); фіксованого телефонного зв`язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв`язок); виклику служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв`язку, за допомогою таксофонів, за винятком послуг, які надаються з використанням бездротового доступу.

На даний час абонплата для абонентів у містах і райцентрах становить від 19,73 до 34,13 грн. на місяць з ПДВ (залежно від тарифних планів, які відрізняються кількістю включених хвилин, що не тарифікуються), у сільській місцевості – 10,51 грн.

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Агро

Кабмін встановив мінімальні ціни на цукор

Кабінет міністрів України встановив мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк на 2011-2012 маркетинговий рік (з 1 вересня 2011 р. по 1 вересня 2012 р.).

Відповідна постанова (від 2 березня №179) опублікована на сайті уряду.

Документом встановлюєть граничний розмір квоти постачання цукру на внутрішній ринок (квота "А") в період з 1 вересня 2011 р. по 1 вересня 2012 р. в об`ємі 1,86 млн. тонн.

Також документом затверджені мінімальні ціни на цукровий Буряк, який поставлятимуть у вказаний період для виробництва цукру у рамках квоти "А", з урахуванням базисної цукристості, на рівні 339,24 грн. за тонну, і на цукор квоти "А" - на рівні 4 тис. 925 грн. за тонну.

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“Авангард” у 2010 р. збільшив чистий прибуток на 38%

Avangardco Investments Public Limited, один з найбільших виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, за підсумками 2010 року збільшив чистий прибуток на 38%, у порівнянні з показником 2009 року - до 184,8 млн. дол.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Наголошують, що виручка збільшилася на 37% і склала 439,7 млн. дол. За інформацією компанії, зростання виручки було викликане збільшенням об`єму виробництва і продажів яєць і яєчних продуктів. Показник EBITDA збільшився на 27% і склав 193,5 млн. дол. Рентабельність по EBITDA скоротилася до 44% (у 2009 році - 48%). Показник рентабельності знизився в порівнянні з 2009 р. через присутність у складі EBITDA за 2009 р. одноразового доходу від списання заборгованості перед зв`язаними особами у розмірі 22,5 млн. дол. Рентабельність за чистим прибутком залишилася на рівні 42% (2009 р. - 42%). Чистий борг на кінець звітного періоду склав 77,8 млн. дол., в порівнянні з 31 грудня 2009 року чистий борг скоротився на 24%.

Показник відношення чистого боргу до EBITDA скоротився до 0,4 (на підставі EBITDA за 12 місяців) з 0,7 в грудні 2009 року. На кінець періоду частка довгострокових зобов`язань (включаючи поточну частину довгострокових зобов`язань) в структурі заборгованості компанії склала 97%.

Доходи від реалізації яєць складають 64% в структурі загальної виручки від реалізації компанії. Зростання продажів було викликане значним зростанням об`єму виробництва яєць до 4,420 млн. штук завдяки збільшенню поголів`я птаха протягом 2010 р. до 24,3 млн. голів.

Наголошують, що частка об`ємів продажів компанії через сучасні роздрібні

мережі зросла з 2% від об`єму продажів яєць в 2009 році до 16% в 2010 році.

У 2010 р. виручка від реалізації яєчного порошку склала 91 млн. дол., що більш ніж в чотири рази перевищує показник 2009 р. Частка яєчних продуктів у загальній структурі продажів компанії склала 21% .

Об`єм капітальних витрат у 2010 році склав 82,1 млн. дол., засоби були спрямовані на будівництво птахокомплексів «Авіс» і «Чорнобаєвське» в Хмельницькій і Херсонській областях. Потужності підприємств будуть введені до кінця 2011 р.

У компанії нагадали, що в 2010 році загальне виробництво яєць зросло на 22% - до 4 млрд. 420 млн. шт. Експорт "Авангарду" в 2010 році збільшився до 1 млрд. штук яєць і яєчних продуктів у яєчному еквіваленті, що майже в 3,3 разу перевищує показник 2009 року. При цьому в загальному об`ємі експорту переважала частка яєчних продуктів у зв`язку з вищим попитом.

Нагадаємо, в результаті IPO на Лондонській фондовій біржі в травні 2010 р. компанія залучила 200,2 млн. дол. У жовтні 2010 р. компанія розмістила єврооблігації на суму 193,5 млн. дол. з терміном погашення 29 жовтня 2015 р.

Довідка УНІАН. "Авангард" – одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів.

За підсумками 2010 р. займає 26% ринку яєць (43% промислового ринку яєць) в Україні і 79% ринку яєчних продуктів країни. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України і в Автономній Республіці Крим.

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Фондовий ринок

Суд підтвердив право власності Києва на 80% акцій «Київміськбуду»

Вищий господарський суд України підтвердив право власності територіальної громади Києва на 80% акцій акціонерної холдингової компанії "Київміськбуд".

Як сьогодні повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідну ухвалу ВГСУ виніс 2 березня.

"Особи, що намагалися присвоїти цей актив, повідомляють засоби масової інформації про свої наміри продовжувати судові процеси щодо акцій "Київміськбуду", які належать місту, але ми ставимося до цього спокійно. І правда, і закон на нашому боці", - заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПУЗАНОВ.

Він нагадав, що 24 лютого цей же суд визнав легітимність загальних зборів акціонерів, які відбулися 5 жовтня 2010 року за участю представників Головного управління комунальної власності КМДА, і прийнятих на них рішень.

"Дуже важливо, що зараз це підприємство працює, нове керівництво упорядковує його, воно демонструє здатність виконувати великі серйозні завдання. Такі, як, наприклад, завершення реконструкції НСК "Олімпійський" до дня Незалежності України", - зазначив О.ПУЗАНОВ.

У прес-службі КМДА нагадали, що влітку 2010 року стало відомо про спробу продажу у 2009 році пакету акцій АХК "Київміськбуд" у розмірі 80% за 114 млн. грн. компанії ТОВ "Новий регіон". Генеральна прокуратура оскаржила цю правову дію в суді. 29 жовтня 2010 року Господарський суд Києва визнав право власності територіальної громади міста на 80% акцій, а 18 січня 2011 р. Київський апеляційний господарський суд підтвердив це рішення.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

У 2010 році ХК "Київміськбуд" ввела в експлуатацію 210,5 тисяч квадратних метрів житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м - у Києві і 5,4 тис. кв. м - у регіонах (у Севастополі).

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Українська біржа в квітні запустить торгівлю опціонами на ф`ючерси свого індексу

«Українська біржа» в квітні планує запустити торгівлю опціонами на ф`ючерси на свій індекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління «Української біржі» Олег ТКАЧЕНКО.

«Я думаю, що вже в квітні відбудеться повноцінний старт торгів опціоном на ф`ючерс на індекс «Української біржі», - відзначив він.

За його словами, перед повноцінним запуском опціону біржа проведе навчальні торги цим новим для ринку інструментом.

О.Ткаченко також відзначив, що Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку вже затвердила специфікацію і зміни до правил торгівлі «Української біржі» щодо запуску опціону на ф`ючерс на індекс «Української біржі».

Голова правління «Української біржі» також повідомив про плани біржі щодо запуску ф`ючерсу на ціну золота. «Комісія, в принципі, вже ознайомилася з даною специфікацією, зараз вона знаходиться на затвердженні у Національного банку України», - відзначив О.Ткаченко. «Я переконаний, що достатньо швидко ми дамо новину, як тільки це відбудеться, щодо цього інструменту», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, «Українська біржа» в 2010 р. запустила перший інструмент на терміновому ринку - ф`ючерсний контракт на Індекс українських акцій (індекс UX). Вартість одного пункту індексу UX дорівнює 1 грн.

Опціон - договір, за яким потенційний покупець або потенційний продавець отримує право зробити покупку або продаж активу за наперед обумовленою ціною у визначений договором момент у майбутньому або впродовж певного відрізка часу.

УНІАН