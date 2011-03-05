Попов заявляє, що завжди відчував підтримку Черновецького

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підтвердив, що має з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ нормальні ділові стосунки і заявив, що постійно відчував бажання міського голови сприяти нормалізації ситуації в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав в ефірі політичного ток- шоу на телеканалі «Інтер».

«У нас немає конфліктних ситуацій з Леонідом Михайловичем. І за весь період моєї роботи, я буду цілком відвертий, я відчував його об`єктивне бажання сприяти нормалізації ситуації в Києві. Тому я можу сказати, що в нас сьогодні нормальні ділові стосунки», - сказав голова КМДА.

О.ПОПОВ також підтвердив, що Києву зараз особливу увагу і підтримку надає уряд і Президент України.

«Це добре, коли столиця має лідерські позиції в Україні, порівняноз іншими регіонами. І так у принципі має бути, адже що тут величезний потенціал і його треба задіювати» - сказав глава КМДА.

За його словами, саме завдяки командній роботі за підтримки на державному рівні Києву вдалося за останній рік переміститися в рейтингу соціально-економічного розвитку серед українських регіонів з 26 на 1-е місце.

«Я думаю, що це і загальноукраїнська тенденція – ви знаєте, що ситуація в Україні з приходом нового уряду покращилась - тому загальна тенденція, що існувала в країні в цілому плюс, звісно, ті заходи, які проводилися в Києві, вони дали ефект і ми справді з 26 рейтингового місця серед регіонів перемістилися на 1-е. Особливо приємно сказати, що результат минулого року – плюс 4,1 зростання обсягу виробництва - це хороший старт. Тому що вже два місяці цього року в нас плюс 11%», - зазначив О.ПОПОВ.

Він висловив думку, що, маючи таку тенденцію і перспективні плани на 2011 рік, Київ отримає «ще цікавіший результат».

«Але результат цей командний, звичайно», - підкреслив О.ПОПОВ.