Уряд доручив перевірити на відповідність посадам керівників ряду великих підприємств
Кабінет міністрів доручив керівництву профільних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади невідкладно розглянути питання щодо відповідності займаній посаді керівників підприємств, на яких у 2010 році виникали складнощі під час перевірок фінансової діяльності та виявлені порушення у результаті таких перевірок.
Розпорядження №148 від 19 січня про зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни розміщено на сайті Верховної Ради.
У перелік таких підприємств увійшли: державне науково-виробниче підприємство "Об`єднання Комунар", державні підприємства "Одеський морський торговельний порт", "Завод "Електроважмаш".
У розпорядженні йдеться про те, що питання щодо відповідності займаній посаді керівників цих підприємств має бути розглянуто «у зв`язку з недопущенням посадових осіб органів державної контрольно-ревізійної служби до проведення контрольних заходів».
Разом з цим, у зв`язку із допущеними порушеннями законодавства з фінансових питань під час провадження фінансово-господарської діяльності мають бути розглянуті питання щодо відповідності займаній посаді керівників: державної акціонерної холдингової компанії "Артем", державних підприємств "Українська авіаційна транспортна компанія", "Макіїввугілля", "Донбасантрацит".
Також доручено міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити безперешкодне надання органам державної контрольно-ревізійної служби документів, необхідних для проведення контрольних заходів.