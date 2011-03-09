Анонс на 9 березня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Всеукраїнський комітет «Наступ» проведе попереджувальне пікетування Верховного Суду України з метою не допустити розгляду скарги ОТР Банку на рішення Вищого Спеціалізованого Суду України щодо незаконності видачі валютних кредитів в Україні.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки року роботи уряду Миколи Азарова». Учасники: перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жалило, екс-заступник голови НБУ Сергій Яременко і директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

* Круглий стіл на тему: «Пенсійна реформа в Україні: хто доживе до пенсії». Запрошені: Ела Лібанова, директор Інституту демографії і соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, Василь Хара, голова Федерації профспілок України, Руслан Іллічов, гендиректор Федерації працедавців України, Олексій Плотніков, народний депутат України, член комітету ВР з питань економічної політики, Валерій Альошин, екс-голова Держфінпослуг.

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