За рік роботи Кабмін Азарова втратив політичну вагу і став займатися виключно економікою – експерт

За рік діяльності Кабінет міністрів на чолі з Миколою АЗАРОВИМ втратив політичну вагу і став займатися виключно економікою.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Уряд позбавився своєї політичної ролі, політичної функції. Це у прямому сенсі цього терміну – орган виконавчої влади. Тому що Президент формулює рішення, а уряд їх виконує. При цьому в ролі політичного уряду виступає Адміністрація Президента, а Кабінет міністрів став господарчим урядом”, - вважає експерт.

Він пояснив, що така трансформація Кабміну в умовах президентсько-парламентської системи влади є закономірною і неминучою.

В.ФЕСЕНКО також зазначив, що у сфері проведення реформ діяльність уряду є дещо суперечливо. “Уряд не є розробником реформ. Він є, скоріше, їх виконавцем. Реформи розробляються в Адміністрації Президента... А міжнародний досвід свідчить, що реформи йдуть, коли їх рухають уперед ті, хто самі є носіями реформаторських ідей. З цим також є проблема в уряді”, - вважає політолог.

Крім того, В.ФЕСЕНКО відзначив також зниження ролі прем’єр-міністра М.АЗАРОВА всередині самого уряду. “Тут виявляються і особисті риси Миколи Яновича. Він – не політик. Він – господарник і, скоріше, виконавець. Не він заявляє і просуває стратегію реформування, стратегію соціально-економічної політики”, - заявив експерт.

При цьому В.ФЕСЕНКО назвав головним досягненням уряду спроможність утримати відносну соціально-економічну стабільність. Водночас, на думку експерта, цього вдалося досягнути завдяки коштам Міжнародного валютного фонду та деяким непопулярним рішенням уряду.

“Якщо б не було позики МВФ, я не уявляю собі, як би вдалося утримати цю стабільність. Уряду разом з МВФ поки це вдається”, - сказав В.ФЕСЕНКО, наголосивши, що “рано чи пізно, бажано якнайраніше, треба зіскочити з цієї голки зовнішніх позик і шукати нову модель розвитку”.

Водночас експерт висловив думку, що непопулярні рішення створюють уряду М.АЗАРОВА нові дуже серйозні політичні проблеми. “Тому що зростання комунальних тарифів, ціни на газ викликають критичне ставлення населення. На початку року додалися нові соціально-економічні тенденції, які також стали викликами для уряду. Це стрибки цін і деякі проблеми у секторах споживчого ринку: ціни на бензин, проблеми з гречкою, борошном. Звичайно, на це населення реагує критично, що призводить до зниження рейтингу і Президента, і правлячої партії”, - зазначив політолог.

У зв’язку з цим, на думку В.ФЕСЕНКА, і сам прем’єр-міністр, і деякі міністри зараз перебувають у “зоні ризику”.

“Я думаю, що уряд ще чекають нові трансформації, можливо політичні, можливо, організаційні... Все залежатиме від соціально-економічної ситуації. Якщо уряду найближчими декількома місяцями не вдасться нейтралізувати нинішні проблеми – і на споживчому ринку, і настрої незадоволення – тоді під ризиком звільнення можуть опинитися деякі представники уряду”, - вважає експерт.