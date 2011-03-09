Головне на 9 березня

Фінанси

Кабінет міністрів доручив керівництву профільних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади невідкладно розглянути питання щодо відповідності займаній посаді керівників підприємств, на яких у 2010 році виникали складнощі під час перевірок фінансової діяльності та виявлені порушення у результаті таких перевірок.

Розпорядження №148 від 19 січня про зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни розміщено на сайті Верховної Ради.

У перелік таких підприємств увійшли: державне науково-виробниче підприємство "Об`єднання Комунар", державні підприємства "Одеський морський торговельний порт", "Завод "Електроважмаш".

У розпорядженні йдеться про те, що питання щодо відповідності займаній посаді керівників цих підприємств має бути розглянуто «у зв`язку з недопущенням посадових осіб органів державної контрольно-ревізійної служби до проведення контрольних заходів».

Разом з цим, у зв`язку із допущеними порушеннями законодавства з фінансових питань під час провадження фінансово-господарської діяльності мають бути розглянуті питання щодо відповідності займаній посаді керівників: державної акціонерної холдингової компанії "Артем", державних підприємств "Українська авіаційна транспортна компанія", "Макіїввугілля", "Донбасантрацит".

Також доручено міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити безперешкодне надання органам державної контрольно-ревізійної служби документів, необхідних для проведення контрольних заходів.

Індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в лютому в порівнянні з січнем поточного року становив 0,9%, з початку року – 1,9%.

Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті.

Порівняно з лютим 2010 року інфляція в лютому 2011 склала 7,2%.

На продукти харчування в лютому ціни зросли на 0,3%, тарифи на житлово-комунальні послуги - на 4,6%, транспорт – 2,4%, ціни на пальне – 4,3%.

На 1,3% подорожчав хліб, на 1% - кондитерські вироби . Фрукти і овочі подорожчали на 3,3% і 5,1% відповідно.

Разом з цим на 13,8% подешевшали яйця, на 2,3% м`ясо і м`ясопродукти, сири і молоко – на 0,4% і 0,3%.

На 0,7% знизилася ціна на аудио- і відеотехніку, на 0,3% на побутову техніку і на 0,1% на послуги зв`язку.

На 0,1% і 0,5%, відповідно, подешевшали одяг і взуття.

Україна потрапила до списку 18 країн, яким загрожує дефолт. Відповідний перелік країн-невдах опублікувало американське видання Business Insider, повідомляє FundMarket.

У своїх оцінках експерти виходили з розміру зовнішнього боргу, а також фінансової і політичної стабільності в країні.

Рейтинг очолює Венесуела, де скоротився видобуток нафти, через що повернення урядом боргів наразі під запитанням.

На другому місці - Греція, де тривають заворушення населення у відповідь на заходи уряду з регулювання економіки, на третьому - Аргентина, де спостерігається висока інфляція.

На четвертому місці - Ірландія, де відчуваються наслідки банківської кризи, на п`ятому - Португалія. Їй належить погасити боргів на 20 мільярдів євро вже у 2011 році.

Україна посідає 6 місце. Причини - великий розмір зовнішнього боргу і сповільнене зростання економіки. Нагадаємо, що експерти Світового банку оцінили зовнішній борг України у 82% ВВП.

До рейтингу країн-невдах увійшли як бунтівні Лівія, Єгипет, Бахрейн, так і благополучні на перший погляд Іспанія, Болгарія, Хорватія, Румунія, Литва та Угорщина.

Всі ці країни мають проблеми з банківським сектором, інфляцією, а також політичною стабільністю.

У своїх оцінках експерти спиралися на дані Bloomberg і CMA Datavision.

"Ощадбанк" розмістив п`ятирічні єврооблігації на суму 500 млн. дол. під 8,25% річних.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, яке було оприлюднено 4 березня.

Папери були випущені компанією SSB No. 1PLC і розміщені 1 березня 2011 року.

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s присвоїло випуску єврооблігацій "Ощадбанку" довгостроковий рейтинг В2 зі стабільним прогнозом. Рейтинг В присловєно також міжнародним рейтинговим агентством Fitch. Єврооблігації пройдуть лістинг на Ірландській фондовій біржі.

Випуск, лід-менеджерами якого виступили Credit Suisse і Morgan Stanley, було проведено протягом одного дня, зі встановленням кінцевої ціни через декілька годин після оголошення його умов.

Книга заявок на придбання бондов становила близько 1,2 млрд. дол. за участю понад 100 інвесторів.

Енергетика

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ і віце-прем`єр-міністру Віктору ТИХОНОВУ підготувати список керівників підприємств, винних у зростанні боргів за газ, для ухвалення відповідних кадрових рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Доручаю першому віце-прем`єр-міністру КЛЮЄВУ разом із віце-прем`єр-міністром ТИХОНОВИМ у п`ятницю подати пропозиції для кадрових рішень щодо керівників, які протягом практично півроку, як мінімум, мирилися з величезною заборгованістю», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що незважаючи на те, що рівень оплати населення за природний газ становить близько 90%, із початку року заборгованість за спожитий природний газ НАК «Нафтогазу» перевищила 3 млрд. грн. Загальна заборгованість за газ у опалювальний період 2010-2011 років досягла майже 11 млрд. грн.

М.Азаров повідомив, що нижче середнього розрахунки за газ за опалювальний сезон у Закарпатській, Донецькій, Луганській та Кіровоградській областях.

Найбільший абсолютний обсяг заборгованості мають підприємства Дніпропетровської області – майже 2 млрд., Донецької – близько 2 млрд., Харківської – 1,5 млрд., Луганської областей – 704 млн. грн.

Прем`єр підкреслив, що ситуація з розрахунками за спожитий природний газ фактично підриває зусилля уряду зі стабілізації фінансової ситуації в енергетичному секторі.

Станом на 4 березня 2011 р., згідно з даними оперативного моніторингу, з початку опалювального сезону 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгували ДК «Газ України» 5,6 млрд. грн. (без АЕК «Київенерго») за спожитий природний газ; рівень оплати склав 48%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що майже половину цієї суми складають борги тепловиробників 4 областей: Донецької (976 млн. грн.), Дніпропетровської (773 млн. грн.), Харківської (718 млн. грн.) і Луганської (322 млн. грн.).

Значною залишається заборгованість теплоенергетиків Запорізької (288 млн. грн.), Одеської (272 млн. грн.), Київської (222 млн. грн.), Львівської (210 млн. грн.), Полтавської (182 млн. грн.), Житомирської (129 млн. грн.), Чернігівської (126 млн. грн.), Сумської (122 млн. грн.), Хмельницької, (109 млн. грн.), Вінницької і Черкаської (по 100 млн. грн.) областей, а також АР Крим (176 млн. грн.).

Заборгованість у 2010-2011 рр. столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» становить 1,7 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. – 45%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ у підприємств ТКЕ Закарпаття (27%), Донецької області (37%), АР Крим і Луганської області (по 39%), Кіровоградської області і м. Севастополь (по 41%), Житомирської (43%), Дніпропетровської (44%) і Харківської областей (45%).

ДК «Газ України» вимагає від керівників теплопостачальних підприємств-боржників прискорити розрахунки за спожитий природний газ.

Прес-служба зазначає, що значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює своєчасні і повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ і належне проходження опалювального сезону 2010-2011 рр.

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН доручив Міненерго РФ розглянути можливість будівництва в рамках «Південного потоку» підприємства для зрідження газу на Чорному морі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з міністром енергетики Росії Сергієм ШМАТКОМ.

«Розгляньте як можливу частину реалізації проекту «Південний потік» будівництво підприємства для зрідження газу на території Російської Федерації в південному регіоні на березі Чорного моря і можливість використання майбутнього заводу для зрідження газу на Ямалі в рамках проекту, який був недавно сформульований компаніями «НОВАТЕК» і «Тоталь», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що треба прорахувати вартість транспорту з цього регіону на європейський ринок та на інші світові ринки.

«Ми з вами розуміємо, що будівництво заводів для зрідження розкриває нам більше можливостей щодо диверсифікації ринків збуту. Але паралельно нам слід поговорити з нашими колегами в Європі і про те, аби спільно з ними попрацювати над проектами будівництва споруд для приймання зрідженого газу і щодо будівництва споруд для його розрідження і направлення в газотрансортну систему європейських партнерів», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що фахівці вважають, що постачання на відстань понад 2,5 тис. км газовозами можна спів ставити за по рентабельністю з постачаннями газотранспортними трубопроводами.

«Ось це все прорахуйте, будь ласка, протягом тижня і через тиждень мені доповісте», - сказав російський прем`єр, звертаючись до С.ШМАТКО.

Глава Міненерго РФ зазначив, що в рамках наших дискусій з європейськими колегами часто обговорюється питання інших альтернатив, зокрема щодо створення виробництв зрідженого природного газу.

«Під час останньої розмови з нашими європейськими колегами, зокрема з Єврокомісією, нам була зроблена презентація альтернатив щодо прокладення, приміром, морської частини труби, зокрема в «Південному потоці», і стосовно створення виробництва зрідженого природного газу. Зараз ми цю роботу ведемо», - сказав він.

Транспорт і зв`язок

Співпраця за проектом Ан-148 між Україною і РФ продовжуватиметься, незважаючи на катастрофу літака цієї моделі в Бєлгородській області 5 березня.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив генеральний директор федерального державного унітарного підприємства «Рособоронекспорт» Анатолій ІСАЙКІН, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Сам літак затребуваний. Багато країн цікавляться саме цією моделлю (Ан-148). У будь-якому разі, після висновку офіційною комісією результатів розслідування ця співпраця продовжитися», - сказав А.ІСАЙКІН.

За його словами, необхідно дочекатися остаточних результатів розслідування катастрофи.

Однією з робочих версій авіакатастрофи Ан-148 у Білгородській області РФ є відмова техніки, а саме обладнання для вимірювання швидкості літака.

Про це УНІАН повідомили в Московському міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті.

За цією версією, пілоти, введені в оману щодо справжньої швидкості літака, для досягнення потрібної їм швидкості дали навантаження, що перевищує гранично допустиме, внаслідок чого сталося руйнування повітряного судна в повітрі.

Крім того, зазначається, що одночасно продовжують перевірятися й інші версії: помилка пілота та використання неякісного пального.

«Остаточна причина катастрофи буде названа після розшифровки даних усіх бортових самописців і проведення необхідних експертиз», - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" готує два майданчики для приватних інвестицій. Про це повідомив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця") Михайло КОСТЮК в інтерв`ю діловому тижневику "Бізнес" №10 (945) від 7 березня 2011 року.

"Ми готуємо за дорученням Колєснікова (віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури Борис КОЛЄСНІКОВ - УНІАН) два майданчики для приватних інвестицій. Перший - "Український вагон", другий - підготовка інфраструктури до швидкісного руху з тим, щоб надалі запрошувати до нього інвестора з власним рухомим складом", - сказав М.КОСТЮК.

За його словами, передбачені певні преференції для підприємств, готових інвестувати свої кошти у нові вагони.

"Нам цікаво, щоб підприємства приватної форми власності, які володіють власними вагонами, поповнювали свої парки. Це абсолютно здорова практика, яка дозволила б "Укрзалізниці", не вкладаючи коштів, збільшити об`єми перевезень", - сказав він.

Також на преференції можуть розраховувати підприємства, які входять в структуру відомства: "Укрспецвагон", "Укррефтранс", Дарницький вагоноремонтний завод.

За словами М.КОСТЮКА, у рамках програми "Український вагон" за 2,5 роки планують випустити і закупити 25 тисяч вагонів, 15-16 тисяч з яких будуть виготовлено підприємствами, які входять в структуру "Укрзалізниці".

Що стосується дефіциту вагонного парку, то гендиректор відомства зазначив: "Дефіциту вагонного парку немає, є дефіцит дешевих послуг з перевезення вантажів українськими вагонами. Експерти, які озвучують дефіцит у 10-15 тисяч вагонів, насправді говорять про незабезпечення перевезень окремих видів вантажів. Ми відчуваємо дискомфорт від цього незабезпечення, хоча ці перевезення виключно збиткові. Рівень рентабельності на перевезеннях цих вантажів негативний, але навіть при цьому ми хочемо їх забезпечити, тому що відправник цих вантажів - наш потенційний клієнт, і за нього необхідно боротися", - сказав він.

"Укрзалізниця" готується до презентації програми реформування залізничної галузі.

Про це сказав генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту (Укрзалізниця) Михайло КОСТЮК в інтерв`ю діловому тижневику "Бізнес" №10 (945) від 7 березня.

"За основу програми узяті завдання Президента щодо збереження в держуправлінні інфраструктури, безпеки руху, тягового складу і створення умов для ринкового розвитку сектора перевезень, ремонту, зв`язку і т. і"., - сказав він.

М.КОСТЮК також повідомив, що перший етап реформи проходитиме у 2011-2012 рр.

У рамках цього етапу буде створений потужний державний холдинг. "У державній власності будуть збережені інфраструктура, тяга, енергетика і безпека. Підприємства, що займаються іншими видами діяльності, будуть або акціоновані, або реформовані так, щоб виникли умови для залучення в них приватних інвестицій", - розповів він.

Що стосується подальших етапів і термінів реформування, М.КОСТЮК сказав, що ніхто поки не знає, який формат управління залізничним транспортом оптимальний. "Спробуємо використовувати досвід і врахувати усі проблеми, з якими довелося зіткнутися залізничним адміністраціям Європи та наших сусідів. "УЗ" вже знаходиться в процесі реформування. Завдання його - розмежувати функції держуправління і господарської діяльності. Зараз "УЗ" працює суто як суб`єкт господарювання, а держуправлінням займається Мініфраструктури", - сказав гендиректор відомства.

За його словами, ліквідність держадміністрації приваблива, кредитний портфель здоровий. "Інші залізниці починали реформування у стані банкрутства, заборговувавши державі колосальні гроші", - сказав він.

За даними М.КОСТЮКА, повний кредитний портфель залізничної адміністрації нині складає 10 млрд. грн. при об`ємі надходженьу галузь у розмірі 50 млрд. грн.. "Тому ми вважаємо, що не обтяжені позиками і можемо спокійно вести діалог про залучення нових", - сказав він.

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує 11 березня цього року підписати з ТОВ "ЕСУ", дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% державного пакету акцій ТОВ "Укртелеком". Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Раніше фонд уже отримав від концерну EPIC усне підтвердження своєї згоди укласти договір купівлі-продажу за запропонованою ФДМУ ціною (10 млрд. 575 млн. грн.).

Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ "ЕСУ" як єдиного учасника конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ "Укртелеком", з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

За результатами оцінки, вартість 92,79% акцій ВАТ "Укртелекому" склала 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ "Укртелеком" всього на 75 млн. грн.

(УНІАН)