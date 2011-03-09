Анонс на 10 березня

* Відбудеться Всеукраїнський Форум «Розвиток технологічної інфраструктури в Україні». У програмі: конференція Всеукраїнської профспілки винахідників та інноваторів, загальні Збори Асоціації технологічних менеджерів і брокерів України. Організатори: Академія технологічних наук; Асоціація технологічних менеджерів і брокерів України та Всеукраїнська профспілка винахідників та інноваторів.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Відбудеться прес-сніданок на тему: «Індекс інвестиційної привабливості України, 11 хвиля». Організатор - Європейська Бізнес Асоціація. Питання: Результати вимірювання 11 хвилі Індексу інвестиційної привабливості України; Зміни настрою інвесторів у зв`язку із впровадженням плану реформ уряду. Учасники: Томаш Фіала, голова Dragon Capital, президент Правління ЄБА; Ганна Дерев`янко, виконавчий директор ЄБА; Олексій Кредісов, керуючий партнер Ernst & Young LLC; Реньє Шлатман, директор Philips Ukriane LLC; Даріо Маркетті, ген.директор «Данон Україна», голова Молочного комітету ЄБА; Олена Попова, директор InMind.

* Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки презентує дослідження «Оцінка потреб України в галузі сприяння міжнародній торгівлі: вплив торгівлі на людський розвиток», підготовлене в рамках регіонального проекту Програми розвитку ООН «Розширена Європа: допомога в інтересах розвитку торгівлі для Центральної Азії, Південного Кавказу та Західних держав СНД». Учасники: Валерій П`ятницький, заступник міністра економіки України; Рікарда Рігер, директор Представництва ПРООН в Україні; Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Оуті Ісотало, тимчасова повірена у справах Посольства Фінляндії в Україні.

* Круглий стіл на тему: «Ринковий нагляд за нехарчової продукцією в Україні: шлях до європейського ринку». Учасники: Віра Канівська, директор Міжнародного центру перспективних досліджень; Володимир Жовтуха, директор департаменту регуляторної політики Мінекономрозвитку і торгівлі України; Леонід Віткін, заступник голови Держспоживстандарту України; Тетяна Замороко, виконавчий директор ВО роботодавців "Укрлегпром"; Ігор Шевляков, старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. Захід проводиться в рамках проекту «Аналітична підтримка процесу інтеграції в ЄС" за фінансової підтримки Шведського агентства міжнародного розвитку SIDA.

* Відбудеться презентація найбільшого іспанського круїзного оператора - компанії «Пульмантур».

* Прес-конференція заступника ген.директора ПАТ АК «Київводоканал» Віталія Найдюка на тему: «Готовність Київводоканалу до паводку 2011 року». Мова піде про заходи, що проводяться ПАТ АК «Київводоканал» для того, щоб належним чином підготуватися до нинішнього весняного паводку.

* Під головуванням віце-прем`єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктора Тихонова відбудеться нарада з питань технічного стану централізованих систем водовідведення населених пунктів України. У нараді також візьмуть участь: радник Президента України Валерій Пустовойтенко, перший заступник міністра Юрій Хіврич, заступник міністра Григорій Семчук, представники центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

* Відбудеться розширене засідання Антимонопольного комітету України, присвячене обговоренню основних підсумків діяльності за минулий рік і пріоритетів роботи на цей рік. Буде представлена екранізована презентація з динамікою виявлених та припинених органами Комітету порушень конкурентного законодавства, зокрема, змов, монопольних зловживань, недобросовісної конкуренції, антиконкурентних дій органів влади, що впливають на економічні процеси в державі.

* Відбудеться прес-сніданок за участю партнерів ЮК «Ейдіком» Діани Антохине та Олени Воронцової. Питання: ЖКГ: права і обов`язки споживачів, або що приховують від нас комунальники? Як побороти монополію Київенерго? та ін.

* Прес-конференція на тему: "Вплив фінансової кризи на взаємини між учасниками фінансового ринку (позичальники, вкладники, банки та інші фінансові установи)". Учасники: Юрій Полунєєв, секретар Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності; Федір Олексюк, голова Асоціації антиколекторів і правозахисників України "Ваша Надія".

11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Автомобілісти проти уряду: принципи та методи боротьби вітчизняної автоспільноти проти введення мита на імпорт нафтопродуктів в Україні». Учасники представлять стратегію і тактику протестних заходів автомобілістів, спрямованих проти введення мита на імпорт пального, презентують громадську ініціативу «Автофронт», представлять своє бачення причин, що спонукали Міненерговугілля лобіювати впровадження такого мита, дадуть оцінку сучасного стану вітчизняного ринку нафтопродуктів. Учасники: керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександр Данилюк, голова Асоціації вантажоперевізників м. Києва Руслан Капанадзе, голова Профспілки таксистів України Василь Попик, президент Клубу позашляхових пригод «Off-road Adventure Clube» Вадим Ковальов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал ). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться обговорення проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за схемами зелених інвестицій та спільного впровадження. Відбудеться підписання угоди про співпрацю між УСПП і Держагентством екологічних інвестицій України; буде презентовано проект Закону України про парникові гази та розглянуто питання продажу квот на викиди парникових газів із застосуванням Японського обладнання та матеріалів під час реалізації проектів за схемами зелених інвестицій та спільного впровадження. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Нацагентства екологічних інвестицій України Сергій Орленко та ін.

* Прес-конференція на тему: "Загрози перед банківською галуззю". Учасники: Станіслав Аржевітін, голова Ради Асоціації українських банків, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків.

* Круглий стіл на тему: «Енергетична безпека України: ризики нового десятиліття». Організатор - Міжнародний Фонд Блейзера за участю Компанії Human Dynamics. Доповідачі: Войтек Млоджиєвський, керівник проекту ЄС за програмою підтримки вугільного сектору України; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Ільдар Газізулін, провідний експерт, Міжнародний Центр Перспективних Досліджень; Сергій Дяченко, провідний експерт енергетичних програм, Центр Разумкова. Модератор: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера.

* Відбудеться презентація та прес-конференція групи компаній ANYWAYANYDAY.COM, що займається он-лайн продажем авіаквитків та бронюванням готелів на території Європейського Союзу та СНД, з нагоди виходу на український ринок. Запрошені: Скотт Шлейфер, керуючий директор Tiger Global Management LLC, Кирило Подільський, голова Ради директорів групи компаній ANYWAYANYDAY.COM.

* Відбудеться спільна прес-конференція компанії «Данон України» і ВАТ «ІНДЕКС-БАНК», присвячена початку програми пільгового кредитування фермерських господарств України. Програма розрахована на 2011 рік і передбачає залучення грошових коштів на суму близько 2 млн. євро. Учасники: Даріо Марчетті, генеральний директор «Данон України», Філіп Гідеза, голова Правління «ІНДЕКС-БАНК».

Прес-конференція віце-прем`єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктора Тихонова на тему: «Підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за 2010 рік і реалізація пріоритетних напрямків реформ у 2011 році». У роботі також візьмуть участь: Юрій Хіврич, перший заступник міністра, Григорій Семчук, заступник міністра, Олександр Непомнящий, директор Департаменту житлового будівництва, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів.

Відбудеться традиційна Пряма лінія читачів газети «Комсомольська Правда в Україні» та міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Бойка. Питання: Коли зупиниться зростання цін на бензин? Чи будуть введені в Україні мита на імпорт нафтопродуктів? Як уникнути підвищення ціни на газ для населення? Чи можливе повторення газової кризи з Росією?

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