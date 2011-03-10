Росія приєдналася до санкцій ООН проти Лівії

Москва. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ «Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1970 від 26 лютого 2011 року».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, згідно з указом, який набрав чинності з 26 лютого до особливого розпорядження, забороняються вивезення з території Росії до Лівії, а також продаж, поставки і передача Лівії поза кордонами Росії усіх видів озброєнь і пов`язаних з ними матеріальних засобів, включаючи зброю і боєприпаси, бойові машини і військову техніку, військове спорядження і матеріали, що відносяться до нього, запасні частини для названої продукції.

Крім того, забороняється надання Лівії послуг з навчання і надання технічної, фінансової та іншої допомоги (включаючи надання найманого персоналу), які пов`язані з військовою діяльністю.

Д.МЕДВЕДЄВ також заборонив придбання в Лівії військової продукції.

На території РФ має виконуватися огляд усіх вантажів, які надходять до Лівії і з Лівії, а у разі виявлення військової продукції вона підлягає конфіскації.

9 березня генеральний директор «Рособоронекспорту» Анатолій ІСАЙКІН повідомив, що упущена вигода у торгівлі в Лівією по лінії військово-технічної співпраці після введення ембарго на поставку озброєнь може становити 4 млрд. доларів на найближчі кілька років.