ЄС продовжив на 5 років угоду з Україною про наукову співпрацю

Брюссель. Європейський Союз погодився продовжити на 5 років угоду з Україною про наукову і технологічну співпрацю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення ухвалене на засіданні Ради міністрів з питань конкуренції ЄС 9 березня.

Термін дії угоди закінчився 7 листопада 2009 року, і тоді сторони вирішили продовжити її ще на 5 років.

Нове рішення набуває чинності з моменту ухвалення його Радою ЄС.

Як повідомляв УНІАН, угода про наукову і технологічну співпрацю між Україною і ЄС була підписана 4 липня 2002 року.

Вона, зокрема, передбачає розвиток спільної діяльності у сфері науково-технічних досягнень і розробок, що представляють взаємний інтерес.