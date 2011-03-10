Суд відмовив Корнійчуку у закритті кримінальної справи і призначив її до розгляду на 18 березня

Печерський районний суд Києва відмовив колишньому першому заступнику міністра юстиції Євгену КОРНІЙЧУКУ у задоволенні клопотання про закриття кримінальної справи та призначив її до розгляду по суті на 18 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні під час судового засідання винесла суддя Оксана ЦАРЕВИЧ.

Водночас, вона відхилила як такі, що не мають підстав, два інших клопотання Є.КОРНІЙЧУКА та його адвокатів, зокрема, щодо зміни запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття на поруки та у розгляді вказаної справи колегією суддів у складі трьох осіб.

Таким чином, ця кримінальна справа буде розглядатися суддею одноосібно починаючи з 11.00 18 березня.

Як зазначається у постанові суду, вона оскарженню не підлягає.

Є.КОРНІЙЧУК в інтерв’ю журналістам сказав: «На жаль, мені важко щось коментувати… Я до останньої хвилини сподівався, що наша позиція зрозуміла кожній людині, навіть без юридичної освіти».

Коментуючи рішення у частині відмови суду змінити запобіжний захід, Є.КОРНІЙЧУК зауважив: «Це в певній мірі ставить хрест на моїй політичній кар’єрі. Я не зможу вільно пересуватися, зустрічатися з виборцями, депутатами, виконувати юридичну роботу».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно лідера Української соціал-демократичної партії України, колишнього першого заступника міністра юстиції Є.КОРНІЙЧУКА.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Йому висунуто звинувачення в зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.

15 лютого 2011 р. слідчий Генеральної прокуратури змінив Є.КОРНІЙЧУКУ запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд.