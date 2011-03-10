Головне на 10 березня

Фінанси

За попередніми даними, в IV кварталі 2010 року дефіцит платіжного балансу в усіх країнах членах ЄС (ЄС-27) становив 30,4 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У IV кварталі 2009 року дефіцит платіжного балансу становив 4,9 млрд. євро.

За даними Євростату, в четвертому кварталі 2010 року дефіцит торгівлі товарами становив 26,3 млрд. євро проти 8,4 млрд. євро в четвертому кварталі 2009 року. Разом із тим, профіцит у торгівлі послугами скоротився до 15,0 млрд. євро в четвертому кварталі 2010 року проти 18,9 млрд. євро в четвертому кварталі 2009 року. В третьому кварталі 2010 року дефіцит у торгівлі товарами становив 28,4 млрд. євро, профіцит у торгівлі послугами – 21,1 млрд. євро.

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку України на міжбанківському валютному ринку в лютому ц.р. становило (у доларовому еквіваленті) 7,4 млн. дол., у січні-лютому сальдо було позитивним – 248,1 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з інформацією регулятора, минулого місяця обсяг купівлі валюти становив 599,7 млн. дол., продажу – 607,1 млн. дол. За минулий місяць НБУ купив 2,8 млн. і продав 607,1 млн. американських доларів.

Також Нацбанк купив у резерви 173,3 млн. євро, 65 млн. фунтів стерлінгів, 179 млн. швейцарських франків, 70 млн. австралійських доларів.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 19 млрд. 409,4 млн. дол. США.

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) становив 3 млрд. 920,7 млн. дол., у т.ч. банки купили у населення 1 млрд. 308 млн. дол., продали – 2 млрд. 612,7 млн. дол.

У МВС заявляють, що у січні-лютому 2011 року загальна сума одержаних чиновниками хабарів склала більше 12,62 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник начальника Антикорупційного бюро Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Олег БЕХ.

За його словами, середня сума хабара склала 177 тис. грн.

О.БЕХ додав, що найбільша сума хабара, яку вимагали зловмисники, становить 8 млн. грн.

Він зауважив, що хабарництво залишається найпоширенішим з усіх корупційних злочинів.

За словами О.БЕХА, таких злочинів за січень-лютий 2011 року задокументовано більше на 60%, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як сказав О.БЕХ, на хабарах «погоріли» посадовці у Черкаській, Київській, Тернопільській, Донецькій та ряді інших областей.

Вісім українців потрапили до рейтингу мільярдерів американського журналу "Forbes" за 2010 рік. Рейтинг оприлюднено на сайті видання.

Український депутат і бізнесмен Рінат АХМЕТОВ став 39-м у рейтингу мільярдерів "Forbes" і першим серед українців у цьому списку. Його статки експерти журналу оцінили у 16 млрд. дол.

Бізнесмен Віктор ПІНЧУК зі статками 3,3 млрд. дол. посів 336-е місце.

На 459-му місці у рейтингу опинилися Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ, їх статки експерти оцінили у 2,5 млрд. дол.

Костянтин ЖЕВАГО зі статками 2,4 млрд. дол. посів 488-е місце.

На 833-му місці Юрій КОСЮК зі статками в 1,5 млрд. дол.

На 1057-му місці бізнесмен Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ зі статком 1,1 млрд. дол.

І замикає список українців у рейтингу Олег БАХМАТЮК, який став 1140-м у рейтингу зі статком 1 млрд. дол.

Енергетика

Українські автомобілісти, пасажирські і вантажні автоперевізники мають намір розпочати масові акції протесту у разі, якщо буде введено мито на нафтопродукти.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, автомобілісти і автоперевізники звернулися з відкритим листом до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, в якому вимагають не допустити введення мита на імпорт нафтопродуктів.

«Ми глибоко здивовані і роздратовані тим фактом, що ви ще не відхилили ініціативу міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА щодо введення мита на імпорт нафтопродуктів до України. Сьогодні введення такого мита вигідне тільки технологічно відсталим вітчизняним НПЗ, які прагнуть таким чином підвищити ціни на власну продукцію, яка не витримує конкуренції з імпортним паливом через свою низьку якість», – наголошується у листі.

Автори звернення переконані, що «цей необґрунтований і цілком лобістський проект не принесе жодного позитиву для економіки і бюджету України. Подібний крок лише спровокує різкий стрибок цін на паливо, вартість якого для кінцевого споживача може сягнути 15 грн. за літр».

У свою чергу, як відзначив голова Профспілки таксистів України Василь ПОПІК, введення мита на нафтопродукти не тільки негативно позначиться на кишені кожного громадянина України, а й у цілому паралізує економіку, оскільки вартість нафтопродуктів напряму впливає на ціноутворення практично усіх товарів і послуг.

Як додав О.ДАНИЛЮК, автомобілісти і автоперевізники вимагають від прем`єр-міністра негайно і публічно відмежуватися від ініціативи міністра енергетики і вугільної промисловості щодо введення мита на імпорт палива і заблокувати ухвалення такого рішення.

Звернення до прем`єр-міністра підтримали Профспілка таксистів України, Асоціація вантажоперевізників Києва, Клуб позадорожніх пригод Off-road Adventure Club і низка інших профспілок автоперевізників і автоклубів України.

Крім того, автомобілісти започаткували громадську ініціативу «Автофронт», на сайті якої кожний, хто не згодний з такими намірами уряду, може поставити свій підпис під відкритим листом до М.АЗАРОВА. На момент написання новини на сайті «Автофронт» було більш як 1200 підписів під зверненням до прем`єр-міністра.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України вважає прийнятною сьогоднішню ціну на бензин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир МАКУХА під час прямої телефонної лінії сьогодні в Києві.

«Сьогоднішня ціна (на бензин – УНІАН), вона є досить високою, однак вона є прийнятною. Ми бачимо, що фактично транспортні потоки не зменшилися, всі, хто їздив, вони продовжують їздити», – сказав він.

Також В.МАКУХА відзначив, що поточні ціни на бензин не є критичними для економіки країни.

Середньорічна ціна на природний газ, який поставляє ВАТ "Газпром", для України в поточному році може перевищити 300 дол. за тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз під час прямої телефонної лінії зробив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА.

"Ціна, я говорю про середньорічну, може бути в районі 300 дол. або вище. Тобто у четвертому кварталі ціна буде вища 300 (дол.), але по року десь в цьому районі", - сказав він.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) у середині квітня може прийняти рішення про підвищення цін на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Владимир МАКУХА під час прямої телефонної лінії, організованої газетою "Комсомольська правда в Україні".

"Зараз НКРЕ розглядає питання підвищення цін на газ. Можливо, у середині квітня будуть прийняті якісь рішення", - сказав заступник міністра, не уточнивши інших подробиць.

У прес-службі НКРЕ поки не коментують заяву заступник міністра.

Агропром

Антимонопольний комітет України (АМКУ) виявив антиконкурентні дії окремих учасників ринку гречаної крупи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час підсумкового засідання комітету повідомила заступник голови АМКУ Олена ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

За її словами, найближчим часом за фактом змови на ринку комітет винесе відповідну ухвалу.

"По гречці ми вже знаємо, що поведінка була неконкурентною, і найближчим часом приймемо відповідне рішення", - сказала О.ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

Антимонопольний комітет України проводить дослідження щодо підвищення цін на борошно в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час підсумкового засідання комітету повідомила заступник голови АМКУ Олена ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

У той же час, за її словами, на сьогодні в Україні немає дефіциту борошна.

"На сьогодні дефіциту борошна не існує . На сьогодні ми проводить дослідження щодо цього цінового сплеску, який стався на полицях наших магазинів, чи є він результатом погоджених дій, чи це результат чиєїсь провокації", - сказала О.ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

Прокуратура порушила кримінальну справу з приводу нестачі хліба у Луганській області на початку березня.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, керівництво товариства «Коровай» звинувачується у безпідставній зупинці Свердловського хлібокомбінату 5-6 березня. У зв`язку з цим два міста області – Ровеньки та Свердловськ - не отримали хліба, і його мешканці були позбавлені можливості його купити.

"Виробництво хліба вдалося відновити лише 8 березня за втручання обласної прокуратури. Це зняло невдоволення городян”, - йдеться у повідомленні.

За даними ГПУ, керівники товариства «Коровай» пояснюють зупинку Свердловського хлібокомбінату нібито браком борошна.

Разом з тим у Генпрокуратурі зазначили, що хлібокомбінат «Коровай» щодоби випікає понад 100 тонн так званого «соціального» хліба. За це він мав вчасно отримувати дешеве борошно, відшкодування відсотків за кредитами та інші пільги.

Як зазначається в повідомленні, прокуратура за матеріалами кримінальної справи зараз розслідує, хто конкретно із посадових осіб винен у відсутності хліба на Луганщині.

(УНІАН)