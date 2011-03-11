Анонс на 11 березня

* Круглий стіл на тему: "Контрафакт в індустрії моди". Учасники: віце-президент Асоціації протидії недобросовісній конкуренції (АПНК) Олексій Ясинський; судовий експерт, партнер Експертної бюро інтелектуальної власності, заст.голови комісії з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій УНК МТП Наталія Мещерякова; представники митних органів, а також світових брендів одягу.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «В`язні податкового Майдану. Політв`язень Ігор Гаркавенко звільнений під підписку, про політичні репресії і подальшій боротьбі». Питання: Яку мету ставить перед собою влада, запустивши репресивну машину? Чи не є громадська та публіцистична діяльність Ігоря Гаркавенко причиною його переслідування та утримання в СІЗО? Чому Ігор Гаркавенко спочатку був запрошений на "Шустер Live", а потім йому було відмовлено? Учасники: політв`язень Ігор Гаркавенко, адвокат Олег Левицький, адвокат Микола Бірюк, правозахисники Володимир Чемерис, Володимир Лесик (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 050 - 355-50-66, 063-040-57-26. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Кому дістанеться «Київенерго?». Учасники: директор Інституту міста Олександр Сергієнко, депутат Київради Наталія Новак.

* Відбудеться підсумкова прес-конференція прем`єр-міністра України Миколи Азарова на тему: «Рік роботи уряду: поворот до нової якості життя».

* Підпісання договором купівлі-продаж акцій ВАТ "Укртелеком". Після підпісання договором голова Фонду державного майна України Олександр Рябченко дасть коментар для ЗМІ.

* Прес-конференція Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Валерії Лутковської на тему: «Питання виконання рішень Європейського суду в Україні».

* Відбудеться презентація проекту «Демонстрація, ознайомлення та застосування в Україну чистих вугільних технологій та технологій уловлювання та поховання двоокису вуглецю», фінансованого Європейським Союзом.

* Представники Федерації профспілок України будуть пікетувати представництво Міжнародного валютного фонду в Україну.

* Прес-конференція прем`єр-міністра опозиційного уряду Сергія Соболєва на тему: «Річниця антинародної діяльності уряду Азарова».

* Прес-конференція заступника голови Державного агентства земельних ресурсів України Миколи Калюжного на тему: "Рік роботи Уряду: досягнення і перспективи земельної реформи та законодавче забезпечення запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення".

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Крим 2011 - інформаційні провокації напередодні туристичного сезону». Учасники: Рустам Теміргалієв, депутат Верховної Ради АРК, голова Постійної комісії ВР АРК із санаторно-курортного комплексу і туризму; Сергій Цеков, депутат Верховної Ради АРК, голова Постійної комісії ВР АРК з культури; Костянтин Бахарєв, перший заступник голови Верховної Ради АРК (вул . Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться презентація Партнерства з моніторингу державних закупівель. Понад 50 українських неурядових організації, аналітичних центрів, організацій бізнесу та медіа створили відкрите громадське Партнерство "За добропорядні державні закупівлі в Україні". Члени Товариства публічно презентують власну ініціативу, загальні принципи роботи Партнерства та пріоритети діяльності.

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