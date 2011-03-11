Міліція оголосила в розшук двох підозрюваних у справі зниклого харківського журналіста Климентьєва

Міліція оголосила в розшук двох підозрюваних у справі зниклого харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Харківському облуправлінні ДАІ.

За даними міліції, за підозрою у скоєнні злочину проти В.КЛИМЕНТЬЄВА розшукується Дмитро Анатолійович УВАРОВ, 1979 року народження, уродженець і мешканець міста Первомайського Харківської області. Має навички володіння вогнепальною зброєю та рукопашного бою, може пересуватися на автомобілях іноземного виробництва. Перебуває в міжнародному розшуку.

Також розшукується Андрій Володимирович КОЗАР, 1977 року народження, уродженець міста Первомайського, мешканець Харкова. Колишній працівник УБОЗ, володіє прийомами конспірації та оперативно-розшукової діяльності, легко входить у довіру, може використовувати документи інших осіб, пересувається переважно на автомобілях іноземного виробництва. Має численні зв’язки серед діючих і колишніх працівників органів внутрішніх справ та СБУ. Перебуває в міжнародному розшуку.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор харківської газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав з дому із невідомим чоловіком на автомобілі BMW у невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

20 січня 2011 р. заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК повідомив, що міліція оголосила у розшук людину, яка була разом із харківським журналістом В.КЛИМЕНТЬЄВИМ у день його зникнення.

Газета ”Новий стиль” займається розслідуваннями на правову тематику.