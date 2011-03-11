Бахарєв спростовує інформацію про забруднення Чорного моря хімічними речовинами
Перший заступник голови Верховної Ради АР Криму Костянтин БАХАРЄВ спростовує інформацію про забруднення Чорного моря хімічними речовинами.
Про це К.БАХАРЄВ сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ про загрозу розгерметизації контейнерів із хімічними речовинами, затоплених у Чорному морі в роки Великої Вітчизняної війни.
За словами К.БАХАРЄВА, Україна періодично проводить перевірки екологічного стану Чорного моря й необхідні утилізації.
Разом із тим, він повідомив, що після таких повідомлень ЗМІ фахівці Кримської СЕС, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної екологічної інспекції провели перевірку води з Чорного моря, результати якої показали, що в морській воді немає якихось токсичних речовин.
У свою чергу, депутат Верховної Ради АРК, голова Постійної комісії ВР АРК із санаторно-курортного комплексу та туризму Рустам ТЕМІРГАЛІЄВ зазначив, що такі публікації напередодні курортного сезону є чорним піаром.
«Крим - абсолютно екологічний, безпечний курорт. Головна причина, напевно, криється в статистиці. В 2010 році до Криму приїхало майже 6 млн. грн. туристів, це майже на 14% більше, ніж у 2009 році. Кожен четвертий турист, який приїхав до Криму - це росіянин. Сьогодні можна говорити про те, що курортний сезон 2011 року, який ось-ось почнеться, буде успішнішим, ніж у 2010 році. Ми чудово розуміємо, що конкуренція на ринку турпослуг зростає з кожним днем. У цьому й криється основна причина: тобто, мета подібної чорної піар-кампанії проти Криму як курорту - зменшити кількість туристів, відтіснити туристичні потоки на користь інших країн», - переконаний Р.ТЕМІРГАЛІЄВ.
За його словами, влада автономії реагуватиме на цю ситуацію.
«Кримська влада готує цілий ряд інформаційних приводів для того, щоб прорекламувати Крим, повністю розвінчати міф про те, що є якась екологічна або хімічна загроза в Чорному морі. Й ми сподіваємося, що цей рік буде успішнішим, зокрема, й росіяни поїдуть до Криму в ще більшій кількості», - сказав Р.ТЕМІРГАЛІЄВ.
Як повідомлялося, в лютому та березні у ряді українських і російських ЗМІ з`явилася інформація про нібито існуючу загрозу розгерметизації контейнерів із хімічними речовинами, затоплених у Чорному морі в роки Великої Вітчизняної війни. Новина про контейнери подавалася як сенсаційна, у ряді повідомлень стверджувалося, що токсичні речовини вже просочуються в море й забруднюють воду.
Голова кримського уряду Василь ДЖАРТИ заявив, що публікації ряду ЗМІ про те, що екологічній системі Чорного моря та здоров`ю жителів Криму загрожують затоплені в морі контейнери з хімікатами, не відповідають дійсності та є елементом піар-кампанії, спрямованої на зменшення кількості туристів, які приїжджають на півострів.