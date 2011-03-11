Перший заступник голови Верховної Ради АР Криму Костянтин БАХАРЄВ спростовує інформацію про забруднення Чорного моря хімічними речовинами.

Про це К.БАХАРЄВ сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ про загрозу розгерметизації контейнерів із хімічними речовинами, затоплених у Чорному морі в роки Великої Вітчизняної війни.

За словами К.БАХАРЄВА, Україна періодично проводить перевірки екологічного стану Чорного моря й необхідні утилізації.

Разом із тим, він повідомив, що після таких повідомлень ЗМІ фахівці Кримської СЕС, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної екологічної інспекції провели перевірку води з Чорного моря, результати якої показали, що в морській воді немає якихось токсичних речовин.

У свою чергу, депутат Верховної Ради АРК, голова Постійної комісії ВР АРК із санаторно-курортного комплексу та туризму Рустам ТЕМІРГАЛІЄВ зазначив, що такі публікації напередодні курортного сезону є чорним піаром.

«Крим - абсолютно екологічний, безпечний курорт. Головна причина, напевно, криється в статистиці. В 2010 році до Криму приїхало майже 6 млн. грн. туристів, це майже на 14% більше, ніж у 2009 році. Кожен четвертий турист, який приїхав до Криму - це росіянин. Сьогодні можна говорити про те, що курортний сезон 2011 року, який ось-ось почнеться, буде успішнішим, ніж у 2010 році. Ми чудово розуміємо, що конкуренція на ринку турпослуг зростає з кожним днем. У цьому й криється основна причина: тобто, мета подібної чорної піар-кампанії проти Криму як курорту - зменшити кількість туристів, відтіснити туристичні потоки на користь інших країн», - переконаний Р.ТЕМІРГАЛІЄВ.

За його словами, влада автономії реагуватиме на цю ситуацію.

«Кримська влада готує цілий ряд інформаційних приводів для того, щоб прорекламувати Крим, повністю розвінчати міф про те, що є якась екологічна або хімічна загроза в Чорному морі. Й ми сподіваємося, що цей рік буде успішнішим, зокрема, й росіяни поїдуть до Криму в ще більшій кількості», - сказав Р.ТЕМІРГАЛІЄВ.

Як повідомлялося, в лютому та березні у ряді українських і російських ЗМІ з`явилася інформація про нібито існуючу загрозу розгерметизації контейнерів із хімічними речовинами, затоплених у Чорному морі в роки Великої Вітчизняної війни. Новина про контейнери подавалася як сенсаційна, у ряді повідомлень стверджувалося, що токсичні речовини вже просочуються в море й забруднюють воду.

Голова кримського уряду Василь ДЖАРТИ заявив, що публікації ряду ЗМІ про те, що екологічній системі Чорного моря та здоров`ю жителів Криму загрожують затоплені в морі контейнери з хімікатами, не відповідають дійсності та є елементом піар-кампанії, спрямованої на зменшення кількості туристів, які приїжджають на півострів.