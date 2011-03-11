Крим цього року розраховує залучити понад 6 млн. туристів. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН депутат Верховної Ради АРК, голова постійної комісії ВР АРК із санаторно-курортного комплексу та туризму Рустам ТЕМІРГАЛІЄВ.

«У нас є всі підстави говорити про те, що сезон 2011 року буде успішнішим, ніж сезон 2010 року, і туристів поїде більше. Ми розраховуємо цього року перевищити кількість 6 мільйонів. Минулого року 5 млн. 718 тисяч туристів відвідало автономію», – сказав він.

За словами Р.ТЕМІРГАЛІЄВА, розраховувати на це дозволяють результати новорічних свят, протягом яких кількість туристів до Криму зросла на 20%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року. Крім того, на його думку, на зростання турпотоку вплине несприятлива ситуація в деяких туристичних країнах Близького Сходу.

Як зазначив Р.ТЕМІРГАЛІЄВ, українські курорти на цей сезон покращили свої умови й підготували інфраструктуру.

У свою чергу, перший заступник голови Верховної Ради АР Крим Костянтин БАХАРЄВ зазначив, що кримська влада як і раніше працює над збільшенням туристичного сезону в Криму, для чого ведеться робота з розширення лікувальної бази курортів. За його словами, санаторіям і курортам, готовим працювати в низький сезон, планується пропонувати значні податкові преференції, звільняти від ряду платежів.