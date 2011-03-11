У префектурі Фукусіма (Японія) прорвало дамбу, на АЕС загроза витоку радіації

У префектурі Фукусіма після руйнівного землетрусу, що стався в Японії, прорвало дамбу.

Як повідомляє РІА «Новости», потоками води змиває будинки. Подробиці не уточнюються.

Як відомо, в цій префектурі розташована атомна електростанція «Фукусіма».

Японське агентство Кіодо повідомляє, що після потужного землетрусу на АЕС склалася загроза витоку радіації. Туди були направлені підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту Сил самооборони Японії. На АЕС було перервано подачу електрики, необхідної для охолодження реактора. На станції оголошено надзвичайну ситуацію.

Генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО заявив, що витоку радіації немає, проте "слід бути готовим до найгіршого розвитку ситуації". Як вважають фахівці, якщо реактор не вдасться охолодити, це може призвести до витоку радіації. Оголошено про евакуацію населення, яке проживає в радіусі від 3 до 10 кілометрів від АЕС.

Раніше влада японської префектури Фукусіма евакуювала близько 3 тисяч жителів із двокілометрової зони навколо другого блоку АЕС «Фукусіма».