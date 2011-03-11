Головне на 11 березня

Фінанси

Прем`єр: Кабмін із березня 2010 року не залучав російські кредити, окрім 2 млрд. дол. ВТБ

Уряд України з березня 2010 року не залучав кредити російських фінансових агентів, окрім кредиту банку "ВТБ" у розмірі 2 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на прес-конференції в Києві.

«Уряд більше грошей у Росії не залучав, ніяких», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2010 р. Україна отримала від російського «Внешторгбанка» (ВТБ) на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних із правом триразової пролонгації.

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Вклади "Родовід Банку" переведуть у держбанк – Азаров

Рішення щодо проблемних банків буде прийнято у березні, а вклади "Родовід Банку" будуть переведені в державний банк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на прес-конференції.

"Щодо "Родовід" вже фактично прийнято рішення. Рішення це буде пов`язано з тим, що усі вкладники будуть приєднані до надійного державного банку і отримають можливість отримати свої вклади, - сказав М.АЗАРОВ. - .Рішення таке є, але зараз готуються формальності. Це рішення повинне стосуватися не лише "Родовід", воно повинне стосуватися й інших банків, повинно пройти експертно-аналітичну раду, тобто усі необхідні процедури".

Прем`єр закликав вкладників "Родовід Банку" не стояти у чергах, а "трішки почекати". Із цього приводу М.АЗАРОВ сказав: "Я думаю, що впродовж березня місяця це питання буде вирішено остаточно, і ви спокійно отримаєте можливість або залишити свої депозити, або їх зняти. Жодних проблем я абсолютно не бачу".

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, відповідаючи на питання українців у рамках проекту "Розмова з країною", що такі банки, як "Родовід Банк", банк "Надра" залишаються проблемними, і проблеми цих банків необхідно вирішувати так, щоб не постраждали вкладники.

Довідка УНІАН. 10 червня 2009 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків - "Укргазбанку", "Родовід Банку" і банку "Київ".

"Родовід Банк" зареєстрований у 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

З 16 березня 2009 року в "Родовід Банку" працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році "Родовід Банк" був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

"Родовід Банк" у 2010 році збільшив чистий збиток на 1% порівняно з 2009 роком - до 4,209 млрд. грн.

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Мінфін 15 березня проведе аукціон з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 15 березня 2011 року проведе аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті міністерства.

До розміщення будуть запропоновані папери з погашенням: 14 вересня 2011 року з терміном обігу 182 дні, 7 березня 2012 року з терміном обігу 357 днів.

Також Мінфін розміщуватиме ОВДП з погашенням 29 січня 2014 року із виплатою півроку процентного доходу і з погашенням 13 липня 2016 року із щоквартальною виплатою відсотків. За останніми паперами передбачений достроковий викуп після здійснення п`яти купонних платежів.

Як повідомляв УНІАН, за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету України у січні 2011 року надійшло 2,806 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до державного бюджету України у 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Загалом у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.

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Доходи бюджету Пенсійного фонду в січні-лютому зросли до 29,3 млрд. грн.

За оперативними даними, до Пенсійного фонду України з усіх джерел фінансування в січні-лютому 2011 року надійшло 29,252 млрд. грн., що на 21,3%, або 5,137 млрд. грн., більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду.

Згідно з повідомленням, власні надходження становили 19,676 млрд. грн. – 104,3% планових призначень. У січні-лютому ц.р. сума власних доходів збільшилася на 22,8%, або 3,648 млрд. грн., порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги в звітному періоді становили 33,716 млрд. грн.

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Янукович підписав закон, що зобов’язує банки мати статутний капітал на рівні 120 млн.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків».

Відповідне повідомлення розміщено на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків».

Закон спрямований на приведення порядку державної реєстрації банків у відповідність до спеціального законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, удосконалення банківського нагляду та організації зовнішнього аудиту банків, посилення захисту прав кредиторів, забезпечення внутрішнього фінансового моніторингу з метою недопущення використання банків для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, передбачено збільшення з 75 до 120 млн. грн. суми, яку банк має мати у своєму статутному капіталі. При цьому Верховна Рада дала 5 років на приведення банками статутних капіталів у відповідність до норм законодавства.

Передбачений єдиний для усіх суб’єктів підприємницької діяльності порядок державної реєстрації, згідно з яким державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи та передбачає внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Водночас передбачено, що законом можуть бути встановлені вимоги щодо реєстрації установчих документів в органі, визначеному законом.

Передбачено також, що Національний банк здійснюватиме погодження статутів банків і вестиме Державний реєстр банків.

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ПЕК

Керівництво «Нафтогазу» запропонує уряду реструктуризувати компанію

Керівництво НАК «Нафтогаз Україна» готує низку пропозицій до Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо реструктуризації компанії.

Про це на брифінгу в Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про динаміку переговорів між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром» про створення спільного підприємства, сказав глава правління «Нафтогазу» Євген БАКУЛІН.

«Сьогодні НАК готує цілу низку пропозицій до Міненерговугілля щодо реструктуризації компанії для підвищення ефективності її роботи», - сказав він.

За словами Є.БАКУЛІНА, на сьогодні розглядається декілька можливих способів реструктуризації НАК «Нафтогаз Україна», зокрема створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

«Ми розглядаємо декілька варіантів, але це лише пропозиції, які будуть дані на розгляд Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Кабінету міністрів. Це й створення спільних підприємств, це й залучення іноземних інвестицій, це й можливий вихід на IPO, як ми говорили. Різні варіанти ми сьогодні прораховуємо, економічно робимо розрахунки, залучаємо до цієї роботи й іноземних фахівців, які мають досвід роботи з цінними паперами», - сказав він.

Є.БАКУЛІН підкреслив, що під час реструктуризації головним завданням уряду і керівництва НАК «Нафтогаз Україна» буде збереження національних інтересів України та створення перспектив для подальшого розвитку компанії.

«Безумовно, головним завданням у нас є, щоб були збережені національні інтереси країни в будь-якій реструктуризації компанії будь-якого напрямку, який ми виберемо, й, безумовно, щоб була максимальна ефективність, за якої компанія отримала б подальший розвиток і мала можливість збільшити обсяги видобутку власного газу», - сказав Є.БАКУЛІН.

Він підкреслив, що без коригування деяких законів і затвердження плану реструктуризації НАК «Нафтогаз Україна» в Кабінеті міністрів, цей процес не почнеться.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» продовжують узгодження компанії, яка оцінить їх активи для створення спільного підприємства.

«На сьогоднішній день ми узгоджуємо оціночну компанію, яка проводитиме оцінку активів НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому», – сказав голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР на прес-конференції 1 березня.

Він зазначив, що підходи до створення СП не змінилися і йдеться про те, що «Газпром» зі свого боку внесе активи видобутку, а українська сторона – газотранспортні потужності.

При цьому він підкреслив, що доходи «Газпрому» в декілька разів більші доходів «Нафтогазу», й це стане відповіддю, звідки братимуться інвестиції для модернізації ГТС України.

Крім того, 1 березня ц.р. голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН у ході другої щорічної конференції «Український енергетичний форум» заявив журналістам, що НАК «Нафтогаз України» планує протягом 1,5-2 років вийти на IPO.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Єврокомісія виділила Україні 0,6 млн. євро на впровадження чистих вугільних технологій

Європейська комісія виділила Україні 625 тис. євро на реалізацію спільного проекту вивчення перспектив застосування в тепловій енергетиці чистих вугільних технологій, а також захоронення діоксиду вуглецю.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація проекту відбулась у п`ятницю в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Проект реалізується в рамках Меморандуму між Україною і Європейським Союзом про співпрацю в енергетичній галузі від грудня 2005 року.

У рамках проекту, виконавцем якого є Інститут вугільної енерготехнології НАН України, планується проаналізувати перебування і перспективи впровадження технологій очищення димових газів на українських ТЕС, розроблені пропозиції до техніко-економічного обгрунтування для впровадження чистих вугільних технологій в Україні.

Результати досліджень будуть надані українським енергогенеруючим компаніям, Міненерговігулля і Мінекології.

У рамках приєднання до Енергетичного співтовариства у вересні 2010 року Україна взяла на себе зобов`язання з виконання положень ряду директив, спрямованих на захист довкілля, зокрема, директиви ЄС 2001/80 "Про обмеження викидів деяких забруднюючих повітря речовин від великих спалювальних установок".

Довідка УНІАН. Теплові електростанції України мають один з найгірших рівнів техніко-економічних та екологічних показників у Європі. Основне обладнання українських ТЕС введене в експлуатацію в 60-70 роки минулого століття і спроектоване за нормами 50-х років.

В Україні споруджено 14 ТЕС, на яких експлуатуються 104 енергоблоки, 96 з яких - вугільні. Більшість пилоочисних апаратів, встановлених на вугільних енергоблоках, не дозволяють дотримуватися директиви ЄС 2001/80, а установки очищення димових газів від оксиду сірки і азоту на них взагалі відсутні. Тільки 62% пиловігульних блоків оснащені електрофільтрами, ефективність золоуловлювання яких коливається від 92 до 99%. Крім того, стала тенденція збільшення попільності спалюваного на українських ТЕС вугілля (показник досягає в середньому 38%) призводить до того, що викиди попелу в атмосферу становлять майже 0,5 млн. тонн за рік.

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«Нафтогаз» у кінці опалювального сезону на 26% підвищить тариф на газ для населення

НАК «Нафтогаз Україна» планує в кінці опалювального сезону на 26% підвищити тарифи на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Євген БАКУЛІН.

«Ми говорили, що підвищення тарифів планомірне. Планували підвищення на 26% в кінці опалювального сезону, щоб якомога менше, щоб це підвищення не вдарило по малозабезпеченим верствам населення», - сказав він.

Є.БАКУЛІН підкреслив, що кошти від підвищення тарифів будуть спрямовані на вирішення проблеми житлово-комунального господарства України.

«Справді, це йде на вирішення проблем, на вирішення проблем у комунальному господарстві, щоб люди гарантовано побачили своє забезпечення і теплом, і газом, і гарячою водою», - сказав він.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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АМКУ закінчить розслідування за фактом різкого здорожчання бензину наступного тижня

Антимонопольний комітет України (АМКУ) завершить розслідування щодо основних гравців ринку нафтопродуктів за фактом різкого підвищення цін на бензин уже наступного тижня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

У повідомленні сказано, що у ході розслідування комітет провів слухання з відповідачами у справі і проаналізував надані суб`єктами господарювання заперечення.

При визначенні розміру штрафних санкцій комітет врахує вплив поведінки відповідачів на зростання цін на ринку палива, у тому числі на АЗС.

Як відомо, за порушення конкурентного законодавства передбачено накладення штрафу в розмірі до 10% річного обороту порушника.

Нагадаємо, 4 січня цього року АМКУ почав розслідування діяльності цінових лідерів ринку на предмет дотримання вимог конкурентного законодавства під час ціноутворення на паливо.

Як з`ясував комітет, нафтотрейдери без економічного обгрунтування підвищили вартість палива і неодноразово виходили за межі рекомендованої ціни, розрахованої експертно-аналітичною групою з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів.

Відповідачами у справі є ПІІ "Лукойл-Україна", ПП "Окко-нафтопродукт", ТОВ "Континент Нафто Трейд", ТОВ "Альянс Холдинг" і СП ТОВ "Кершер".

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Фондовий ринок

«Укртелеком» продали

Фонд державного майна України (ФДМУ) сьогодні, 11 березня, підписав з ТОВ «ЄСУ», дочірньою компанією австрійського концерну ЕPIC, договір купівлі-продажу 92,79% державного пакета акцій ТОВ «Укртелеком», передає кореспондент УНІАН.

Реалізаційна ціна 92,79% держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн., що лише на 75 млн. грн. більше від його стартової ціни.

Договір підписали голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО, а також уповноважена особа ТОВ «ЄСУ» Вольфганг ХЕРІТШ.

За інформацією ФДМУ, покупець вже вніс як гарантійний внесок за держпакет акцій «Укртелекому» 1 млрд. грн.

За словами О.РЯБЧЕНКА, відповідно до чинного законодавства покупець впродовж 30-денного терміну з моменту підписання і нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу повинен перерахувати першу частину з 9 млрд. 575,1 млн. грн., що залишилися, і впродовж ще 30 днів - другу частину.

Він також зазначив, що концерн EPIC планує дати окрему прес-конференцію, на якій повідомить про свої плани щодо розвитку компанії.

В цілому, за словами голови ФДМУ, при розробці інвестзобов`язань були враховані побажання усіх зацікавлених сторін, а також положення колективного договору підприємства на 2006-2011 роки. Зокрема, інвестзобов`язаннями передбачається фінансування в повному обсязі зобов`язань і пільг, передбачених колективним договором на 2006-2011 роки, збереження облікової чисельності працівників впродовж шести місяців від дати підписання договору купівлі-продажу тощо.

О.РЯБЧЕНКО також повідомив, що інвестзобов`язаннями передбачається фінансування інвестором створення окремої від приватизованого підприємства системи державного спецзв`язку, а також, поки дана система не буде створена, забезпечення її функціонування у складі «Укртелекому».

За оцінкою голови ФДМУ, витрати на створення окремої системи спецзв`язку і забезпечення її функціонування становитимуть для інвестора приблизно 200 млн. дол.

На сьогодні заборгованість «Укртелекому» за узятим раніше синдикованим кредитом становить 160 млн. дол. Його кредиторська заборгованість станом на сьогодні становить 3 млрд. 700 млн. грн., повідомив О.РЯБЧЕНКО. Обов`язки з виплати даних кредитів після підписання договору купівлі-продажу переходять до нових власників «Укртелекому».

Кажучи про те, наскільки успішною була приватизація «Укртелекому», О.РЯБЧЕНКО зазначив, що якби даний продаж відбувся через рік, то «ми б продали його дешевше».

За словами голови ФДМУ, «наша позиція була проста: ми хотіли, щоб приватизація «Укртелекому» була завершена».

Нагадаємо, згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЄСУ», як єдиного учасника конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Голова Фонду державного майна О.РЯБЧЕНКО 21 грудня 2010 року заявив, що на конкурс з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» надійшла всього одна заявка – від компанії «ЕСУ» (ESU), що є дочерним підприємством австрійського концерну EPIC.

Голова ФДМУ також повідомив, що оскільки в цьому конкурсі бере участь тільки одна компанія, буде проведена незалежна оцінка запропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства.

За підсумками оцінки, вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелекому» становила 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищила стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» лише на 75 млн. грн.

Керівник партнера компанії EPIC Петер ГОЛДШАЙДЄР (Peter Goldscheider) раніше заявив, що його концерн не діє на користь представників великого українського капіталу. Він також зазначив, що інвестор готовий піти на серйозні інвестиції в розвиток компанії для того, щоб провести повномасштабну реструктуризацію діяльності оператора. При цьому він повідомив, що основною метою компанії як фінансового інвестора є реструктуризація компанії для подальшого перепродажу.

На думку ряду українських експертів, «Укртелеком» може бути перепроданий через кілька років після його приватизації за ціною в кілька разів вищою від його приватизаційної ціни.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

Чистий збиток компанії "Укртелеком" у 2010 році становив 258,8 млн. грн. проти 461,5 млн. грн. у 2009 році.

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ФДМУ планує в найближчі два тижні підписати мирову угоду з покупцем «Луганськтепловоза»

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує протягом найближчих двох тижнів підписати мирову угоду з покупцем «Луганськтепловоза» – ЗАТ «Брянський машзавод».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, після того, як сторони підпишуть мирову угоду, вона буде передана на затвердження до Київського господарського суду.

О.РЯБЧЕНКО зазначив, що після того, як Генеральна прокуратура відкликала свою касаційну скаргу з Вищого господарського суду справу про розірвання договору купівлі-продажу держпакета акцій «Луганськтепловоза» було повернено до Київського господарського суду, де й знаходиться зараз.

За інформацією голови ФДМУ, запланована до підписання мирова угода передбачає нульовий варіант, коли сторони відмовляються від взаємних претензій, зокрема, про сплату пені та штрафних санкцій покупцем.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ц.р. прокуратура Києва відкликала свою касаційну скаргу на рішення Київського апеляційного господарського суду від 6 грудня 2010 року, що підтвердив законність приватизації 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Як відзначили в прес-службі прокуратури, Кабінет міністрів України прийняв розпорядження від 21 липня 2010 р. зі змінами від 15 грудня 2010 р. щодо припинення взаємних зобов`язань між Фондом держмайна України і покупцем «Луганськтепловоза» - ЗАТ «КК «Брянський машинобудівний завод» шляхом проведення взаємозаліку за договірними зобов`язаннями й укладення між сторонами мирової угоди.

«Оскільки прокуратурі м. Києва стало відомо про наявність зазначених обставин після подачі касаційної скарги на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 6 грудня 2010 р., касацію було відкликано», - повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на джерело в уряді, раніше прокуратура направила касаційну скаргу на рішення Київського господарського апеляційного суду, яким він задовольнив апеляцію Фонду державного майна і тим самим підтвердив законність приватизації 76,001% акцій ХК «Луганськтепловоз». Таким чином, за інформацією джерела, було припинено передачу держпакета акцій «Луганськтепловоза» його покупцеві – керуючій компанії «Брянський машзавод».

Довідка УНІАН. Київський господарський апеляційний суд задовольнив апеляції Фонду державного майна України (ФДМУ) і керуючої компанії «Брянський машзавод», скасувавши рішення Господарського суду Києва, який визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій Холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Рішення Господарського суду Києва було ухвалено за позовом Фонду держмайна від 8 жовтня 2010 р. щодо розірвання договору купівлі-продажу «Луганськтепловоза». Причиною для подачі позову послужила несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловоза».

15 червня 2010 р. керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз».

Холдингова компанія «Луганськтепловоз» – найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного й змінного струму, дизель-поїздів.

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Соцполітика

ВР наступного тижня розгляне законопроект про пенсійну реформу

Верховна Рада розгляне законопроект про пенсійну реформу наступного тижня.

Про це повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні в ході прес-конференції «Рік роботи уряду: поворот до нової якості життя», повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна».

«У планах Верховної Ради – розглянути цей законопроект у першому читанні 15-18 березня», – сказав він.

С.ТІГІПКО також підкреслив, що пенсійну реформу необхідно проводити якнайшвидше. «Ми слухаємо всі аргументи, готові переглядати, доповнювати, але відкладати це рішення не можемо», – зазначив він.

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Уряд встановив квоти імміграції на 2011 рік

Кабінет Міністрів України встановив квоти імміграції на 2011 рік.

Текст відповідного розпорядження від 9 березня 2011 року №174-р розміщено на Урядовому порталі.

Документом передбачено, що загальне число іммігрантів становитиме 7595 осіб, зокрема 45 осіб – це діячі науки та культури, імміграція яких відповідає національним інтересам, 3074 – батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти, 2598 – особи, які є братом або сестрою, дідусем або бабусею, внуком або внучкою громадян України, 256 – особи, які раніше мали українське громадянство, 1622 – особи, які безперервно прожили в Україні протягом трьох років із дня надання їм статусу біженця, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) й неповнолітні діти, які проживають разом із ними.

Разом із тим, у розпорядженні не передбачена квота для висококваліфікованих фахівців і працівників, гостра необхідність у яких позначається на економіці України.

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Кабмін затвердив порядок проведення перевірок платників єдиного внеску

Кабінет Міністрів України на засіданні 9 березня прийняв постанову "Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України і його територіальними органами планових і позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування".

Про це повідомляють на сайті уряду.

Згідно з повідомленням, органи Пенсійного фонду мають право проводити планові і позапланові перевірки правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати єдиного внеску.

Порядком визначені підстави для проведення планових перевірок, а також умови, терміни, періодичність їх проведення залежно від ступеня ризику здійснення господарської діяльності підприємцями. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику діяльності суб`єктів господарювання - платників єдиного внеску, є повнота нарахування і сплати таких внесків.

Крім того, постановою визначений порядок здійснення перевірок.

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Агро

Нову нормативну грошову оцінку землі можуть ввести з червня 2012 року

Державне агентство земельних ресурсів України розраховує на введення збільшеної в два рази нормативної грошової оцінки землі максимум із 1 червня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ.

«Вона буде розроблена цього року, апробована в шести областях. Я думаю, що наступного року з 1 січня або максимум із 1 червня 2012 року повністю будуть усі землі перераховані, й ціна їх буде інша», – сказав він.

М.КАЛЮЖНИЙ уточнив, що апробація методики проводитиметься в шести агрокліматичних зонах.

За його словами, агентство замовило розробку методики нормативної грошової оцінки землі в Академії аграрних наук два роки тому.

Заступник голови відомства зазначив, що зі збільшенням нормативної грошової оцінки збільшиться й орендна плата за землю.

За даними Держземагентства, на сьогоднішній день нормативна грошова оцінка землі сільськогосподарського призначення становить 11,9 тис. грн. за гектар ниви, орендна плата за 1 га ниви – близько 300 грн. При цьому в Європі 1 га сільськогосподарської землі оцінюється в 2-3 тис. євро (у країнах Євросоюзу – близько 5 тис. євро), а орендна плата за 1 га землі становить близько 300 євро.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів України до кінця поточного року має намір ввести в дію збільшену в два рази нормативну грошову оцінку землі.

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Держземагентство пропонує безкоштовно видавати держакти на землю лише незаможним

Державне агентство земельних ресурсів України підготувало зміни до порядку фінансування безкоштовного оформлення й видачі державних актів на право власності на землю, згідно з яким планується безкоштовно видавати держакти лише соціально незахищеним верствам населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, на сьогодні постанова №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України» від 5 серпня 2009 року все ще діє.

На запитання УНІАН, чи передбачено цього року якісь кошти на безкоштовне оформлення й видачу держактів, М.КАЛЮЖНИЙ відповів: «Десь 40 млн. грн. у нас лежать на рахунках інститутів землеустрою, і ми приймаємо заявки на роботи з безкоштовної видачі державних актів. Але ми вноситимемо зміни до порядку фінансування, щоб не всі мали можливість безкоштовно отримати державні акти, а лише соціально незахищені верстви населення».

Як повідомляв УНІАН, водночас експерти заявляють про припинення безкоштовного оформлення й видачі держактів на землю. Зокрема, адвокат юрфірми «Хасін і Дроздовський» Ігор ХАСІН зазначив, що де-юре ця постанова діє, на практиці ж вона не працює у зв`язку з відсутністю фінансування, яке нічим не мотивовано.

Разом із тим, у територіальних управліннях земельних ресурсів громадянам, які хочуть оформити держакт, пропонують підписати договір із ліцензованими організаціями із землеустрою, зокрема з державними, на платне надання таких послуг.

За словами юриста, при оформленні держакту на право власності на землю досі вимагають проект землеустрою, хоча за законодавством необхідно надати лише технічну документацію.

«Декілька тисяч гривень, залежно від місця, потрібно заплатити за проект землеустрою навіть невеликої ділянки. Наприклад, за розробку проекту землеустрою ділянки в 3 сотки ви повинні заплатити 2,5-5 тис. грн.», – зазначив І.ХАСІН.

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Уряд вивчає питання продовження дії квот на експорт зерна - Азаров

Уряд України продовжує вивчати питання про доцільність продовження дії квот на експорт зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що також вивчається питання про доцільність заміни квотування експорту введенням експортних мит.

«Подивимося, як розвиватиметься ситуація на світових ринках. У нас ще час є», - сказав прем`єр.

Він підкреслив, що у будь-якому випадку уряд ухвалить зважене рішення.

«Будьте упевнені, що уряд ухвалить зважене, оптимальне на той момент рішення не на шкоду ані аграріям, ані нашим людям», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. 4 жовтня 2010 року Кабінет міністрів встановив до кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн., гречки - 1 тис. тонн.

8 грудня 2010 р. режим квотування був продовжений до кінця березня 2011 року, а розмір квот збільшений на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшений на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 січня 2011 року М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.

22 лютого він повідомив, що Міністерство аграрної політики і продовольства планує дати остаточну відповідь з приводу ситуації з квотуванням зерна у першій декаді березня після того, як буде завершений аналіз залишків зерна в Україні.

Зернотрейдери Євросоюзу і США висловлюють стурбованість у зв`язку з втручанням держави в роботу зерноринку, введенням квот і непрозорим їх розподілом.

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Транспорт/Зв`язок

РФ не вводитиме заборону на експлуатацію українсько-російських літаків Ан-148

Москва. Росія не вводитиме заборону на експлуатацію нових українсько-російських літаків Ан-148.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив керівник Федерального агентства повітряного транспорту Олександр НЕРАДЬКО на колегії відомства.

«Обставини трагедії, що стали відомими – авіакатастрофа літака Ан-148 5 березня – не дають підстав для припинення його експлуатації. Відповідний наказ не готується», – сказав О.НЕРАДЬКО.

За його словами, перший міжнародний рейс Ан-148 заплановано на 16 березня.

При цьому він додав, що інженерна складова польотів Ан-148 останнім часом була істотно допрацьована. Зокрема, почато доопрацювання реверсу двигуна з метою запобігання його вимкнення на пробігу, а також доопрацювання системи управління й доопрацювання контролю системи збірки випуску шасі.

Крім того, О.НЕРАДЬКО повідомив, що збитки авіакомпанії «Росія», яка є першим російським експлуатантом літаків Ан-148, від використання шести таких моделей у 2010 році становили 300 млн. руб. (близько 10 млн. дол.).

«Всі ці втрати, яких зазнала ДТК «Росія» – це був її фінансовий тягар, 300 млн. руб. за 2010 рік від експлуатації шести літаків Ан-148», – сказав він.

О.НЕРАДЬКО зазначив, що літаки стоять на доопрацюванні, проте лізингові платежі треба платити.

Він також нагадав, що раніше існував період експлуатаційних випробувань, під час якого на літаку усувалися недоробки. Наразі такого періоду немає, й повітряні судна при отриманні сертифікату типу відразу ж передаються в авіакомпанії. У зв`язку з цим, на думку О.НЕРАДЬКА, на період експлуатаційних випробувань авіакомпаніям потрібна державна підтримка у вигляді субсидування частини процентної ставки від лізингових платежів.

Довідка УНІАН. Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака був АНТК ім. Антонова. У Росії серійне виробництво модифікації Ан-148-100 здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.

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Корпорація «Богдан» вивела зі своєї структури «Черкаський автобус»

Корпорація «Богдан», один з найбільших операторів ринку автотранспортних засобів України, вивела зі своєї структури ПАТ «Черкаський автобус».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації «Богдан».

«Після продажу контрольного пакету акцій ПАТ «Черкаський автобус» корпорація «Богдан» вивела це підприємство зі структури. Відтепер черкаський виробник автобусів функціонуватиме як окреме підприємство», – сказано в повідомленні.

У повідомленні наголошують, що кількість реалізованих акцій і сума операції є конфіденційною інформацією і сторонами не розголошуються.

Виробництво автобусів і тролейбусів корпорація продовжить на виробничих потужностях у Луцьку – на сьогодні ці потужності дозволяють випускати до 6 тис. автобусів і тролейбусів у рік.

Як повідомляв УНІАН, власником 50% акцій ПАТ «Черкаський автобус» став закритий недиверсифікований пайовий венчурний інвестфонд «Зета» КУА «ІЗІ Лайф», який також оголосив про намір викупити інші акцій ПАТ.

У кінці лютого Антимонопольний комітет України дозволив інвестфонду «Зета» КУА «ІЗІ Лайф» отримати контроль в ПАТ «Черкаський автобус».

ПАТ «Черкаський автобус» в даний час випускає автобуси малого класу «Богдан» А092, які складають основну частку у випуску автобусів. Виробництво автобусів малого класу на цьому підприємстві розпочали в 1999 році.

На вересень 2010 року більше 99% акцій ПАТ належало ПАТ «АК «Богдан Моторс».

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів всіх типів.

АК «Богдан Моторс» в даний час має два сучасні заводи – з виробництва легкових автомобілів у Черкасах і автобусів та тролейбусів у Луцьку. При цьому в створення виробництва в Луцьку було інвестовано більше 100 млн. дол.

УНІАН