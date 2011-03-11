Курс НБУ на 12.03.11

Офіційний курс НБУ на 12.03.11100 USD США – 793.5100 (на 11 березня – 793.5100)100 EUR – 1092.9013 (на 11 березня – 1096.3928)10 RUR – 2.7714 (на 11 березня – 2.7906)Облікові курси банківських металів на 12.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-111865.07 (на 11 березня-113015.66)961XAG10Срібло-2705.87 (на 11 березня-2792.36)962XPT10Платина-140292.57 (на 11 березня-142038.29)964XPD10Паладій-59989.36 (на 11 березня-61100.27)

Офіційний курс НБУ на 12.03.11 100 USD США – 793.5100 (на 11 березня – 793.5100) 100 EUR – 1092.9013 (на 11 березня – 1096.3928) 10 RUR – 2.7714 (на 11 березня – 2.7906) Облікові курси банківських металів на 12.03.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 111865.07 (на 11 березня – 113015.66) 961 XAG 10 Срібло – 2705.87 (на 11 березня – 2792.36) 962 XPT 10 Платина – 140292.57 (на 11 березня – 142038.29) 964 XPD 10 Паладій – 59989.36 (на 11 березня – 61100.27)

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