Азаров: я готовий піти у відставку, якщо уряд не забезпечить покращення добробуту населення

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ готовий піти у відставку, якщо уряд не забезпечить покращення добробуту населення

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив у п`ятницю ввечері в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Я прошу наших співгромадян дійсно потерпіти певний час, він невеликий. Його вже видно, принаймні, видно ці контури ", - сказав М АЗАРОВ.

"Ось я скажу чесно і відверто. Я ж можу до вас прийти через рік, і ви мене дорікнете: що ось що ж ти казав. Одинадцятий рік ще важкий у нас. Але навіть друга половина одинадцятого року буде легше, дванадцятий рік буде значно легше. Хоча б тому, що ми в два рази менше будемо платити зовнішніх боргів. Якщо наш уряд не забезпечить сталий економічний розвиток країни і зростання добробуту наших громадян, я за це крісло не тримаюся. Повірте мені", - сказав глава уряду.

При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що уряд робить все для розвитку економіки України.