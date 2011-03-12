Анонс на 12 березня

12.03.11* Прес-конференція Сергія Тігіпка* Прес-конференція: «Продаж «Укртелекому»: хто одержав український зв`язок?»* У Київському зоопарку відкриття фотовиставки на захист первоцвітів

* Прес-конференція віце-прем`єр-міністра України, міністра соціальної політики Сергія Тігвпка на тему «Рік роботи уряду – старт системних реформ». * Прес-конференція на тему: «Продаж «Укртелекому»: хто одержав український зв`язок?». У роботі візьме участь народний депутат, перший заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації Олександр Бондар. * У Київському зоопарку відбудеться відкриття фотовиставки на захист українських первоцвітів. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за підпискою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98

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