Азаров не бачить необхідності у кадрових змінах в уряді

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ не бачить необхідності в кадрових змінах в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора ввечері на телеканалі «Інтер».

"Те, що відбуваються в уряді кадрові зміни і певні люди змінюють свої посади, переходять на іншу роботу – це абсолютно нормальне і природне явище. Я не бачу необхідності, тим паче що лише в грудні указом Президента визначена нова структура уряду, скажімо, когось замінити чи пересунути", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр відзначив, що при проведенні реформ він має намір підтримувати стабільність в кадровому питанні.

"Безумовно, це не виключає ухвалення, у разі серйозних прорахунків і промахів, жорстких рішень. І ми на них йдемо, поки вони стосувалися обласного рівня або, скажімо, другорядного рівня. Глава уряду досить жорстко підходить там, де бачить прорахунки", - наголосив М.АЗАРОВ.