Українців серед постраждалих від землетрусу в Японії немає - МЗС

Громадян України серед постраждалих від землетрусу та цунамі в Японії немає.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Як наголошується в повідомленні, Україна готова надати Японії всю необхідну допомогу для подолання наслідків землетрусу, який стався 11 березня ц.р., та призвів до катастрофічних руйнувань і загибелі людей в цій країні.

Ураховуючи великий досвід України з подолання наслідків радіоактивного забруднення територій, набутий в ході ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, та у зв’язку із небезпечною ситуацією на одній з АЕС Японії (Фукусіма-1), МЗС України звернулося до зовнішньополітичного відомства Японії з пропозицією надати допомогу українських фахівців з питань атомної енергетики в найкоротші терміни.

Посольство України в Японії, яке працює в цілодобовому режимі, продовжує відстежувати ситуацію в країні перебування після землетрусу, який призвів до численних руйнувань та людських жертв.

Всього на консульському обліку в посольстві України в Японії перебуває 511 громадян України. Міністерство закордонних справ України готове у разі необхідності надати максимального сприяння українським громадянам для їх безпечного повернення з Японії до України.