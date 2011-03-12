Посольство України в Японії: "гарячі лінії" для отримання інформації стосовно землетрусу і цунамі

У зв’язку з надзвичайними подіями, пов’язаними з землетрусом і цунамі в Японії, Посольство України в Японії надає консультації та приймає повідомлення щодо можливих постраждалих за номерами «гарячих» ліній:

Стаціонарні телефони: +81-3-5474-9773, +81-3-5474-9770, факс: +81-3-5474-9772

Мобільні телефони: +81-90-1775-4206, +81-80-3171-6130, +81-90-1777-5941

Електронна пошта: emb_jp@mfa.gov.ua, ukrcn@rose.ocn.ne.jp, yurii.ukr.emb@gmail.com, kub@mfa.gov.ua

Skype: fujisan-007, george_big1, ulanau