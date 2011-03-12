Головне на 12 березня

Енергетика

Рівень радіації після вибуху на японській АЕС "Фукусіма-1" не перевищено.

Про це заявив генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО, передає РІА «Новости».

Він також сказав, що вибух стався не в реакторі: вибухнула зовнішня оболонка блоку з цементу і залізобетону.

За даними компанії Tokyo Electric Power, о 15.36 на АЕС "Фукусіма-1" після сильного підземного поштовху пролунав вибух, з`явилося задимлення. Четверо чоловік, які брали участь в роботах на станції, дістали поранення і були направлені до лікарні.

Вибух стався між оболонкою, що захищає стрижні реактора, і зовнішньою стіною блоку. Металева оболонка, що захищає ядерний вміст реактора, не пошкоджена. Зруйновані лише зовнішні стіни блоку. Рівень радіації на станції знижується, повідомив Ю.ЕДАНО.

Більш того, якщо за першими вимірами, проведеними після вибуху, рівень радіації біля кордону станції становив 1,015 мілізіверта на годину, то на 18.00 рівень становив 0,705 мілізіверта на годину.

У зівертах вимірюється рівень дії радіації на біологічні тканини. Природний радіаційний фон становить близько 2,4 мілізіверта на рік.

Ю.ЕДАНО пояснив, що зруйновані стіни блоку - це зовнішня частина захисту реактора. Оболонка ж, яка приховує самі стрижні реактора, не пошкоджена. В результаті успішної проведеної в суботу операції зі зниження тиску в ній небезпека її руйнування нейтралізована.

Генсек пояснив, що розширення зони евакуації навколо станції до 20 кілометрів має превентивний характер і передбачає найгірший розвиток подій. Зараз загрози життю і здоров`ю людей немає. Ю.ЕДАНО вибачився перед жителями, які потрапили в зону евакуації, за спричинені незручності, але просив уважно стежити за інформацією і слідувати вказівкам про евакуацію.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що підвищення тарифів на газ для населення на 30% в поточному році буде останнім в рамках виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Це останнє підвищення. З МВФ ми вели тривалі переговори », - сказав М.АЗАРОВ,

При цьому він підкреслив, що раніше за умовами співпраці з МВФ тарифи на газ для населення необхідно було підвищити навесні 2011 року на 50%.

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2011 рік з дефіцитом 8,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Цього року, фінансовий план («Нафтогазу» - УНІАН), який ми на засіданні уряду затвердили, становить дефіцит 8,5 млрд. А наступного року, безумовно, він буде нульовим», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що в 2010 році дефіцит НАК «Нафтогаз України» становив 60 млрд. грн.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-лютому ц.р. збільшила транзит природного газу до країн Європи на 6,6%, або на 1,198 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2010 р., до 19 млрд. 327,05 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою Україні в січні-лютому ц.р. збільшилося на 2,7%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 34 млрд. 901,26 млн. куб. м.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершила 2010 рік із чистим збитком 21 млрд. 431,345 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий прибуток компанії становив 1 млрд. 258,645 млн. грн.

Про це йдеться в квартальній звітності компанії, опублікованій на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні зазначається, що в 2010 році НАК «Нафтогаз України» збільшила чистий дохід на 21,5%, порівняно з 2009 роком – до 91 млрд. 258,096 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 22,7% – до 107 млрд. 201,064 млн. грн.

НАК «Нафтогаз України» зробить додаткові закупівлі вуглеводнів для стабілізації ціни на бензин в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на брифінгу в Харкові заявив голова правління НАК Євген БАКУЛІН, відповідаючи на запитання журналістів про можливість впливу компанії на ціни на бензин на внутрішньому ринку країни.

Він зазначив, що уряд поставив завдання перед «Нафтогазом України» докласти «максимум зусиль, щоб стабілізувати ціни на ринку нафтопродуктів України і не допустити спекулятивних необгрунтованих підвищень».

«Ми сьогодні плануємо робити додаткові закупівлі і вуглеводневої сировини для переробки на наших заводах, і нафтопродуктів для того, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку країни, особливо в період весняно-польових робіт», - сказав Є.БАКУЛІН.

Фінанси

Власний капітал українських банків у січні-лютому ц.р. збільшився на 3% - до 141,9 млрд. грн., що становить 14,5% їх пасивів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Сплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 0,5% - до 146,6 млрд. грн.

Зобов`язання банків за два місяці ц.р. збільшилися на 3,6% - до 833,2 млрд. грн. У т.ч. кошти фізичних осіб становлять 281,1 млрд. грн., або 33,7% від зобов`язань, кошти суб`єктів господарювання - 146,6 млрд. грн., або 17,6%, міжбанківські кредити і депозити – 171,6 млрд. грн., або 20,6%.

Активи банківської системи України в січні-лютому ц.р. зросли на 3,5% і становили 975,1 млрд. грн., загальні активи - 1 123,3 млрд. грн.

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій у січні-лютому ц.р. мали 176 банків. У стані ліквідації знаходяться 18 банків.

Лідери ЄС зменшили процентні ставки кредиту для Греції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було прийнято під час неформального саміту лідерів держав єврозони, що відбувся в Брюсселі 11 березня і завершився вночі.

“Ми вирішили розширити термін повернення кредиту Греції і зменшити процентну ставку до 1%”, - заявив на підсумковій прес-конференції Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ.

До цього кредитна ставка становила 2% річних. Термін погашення кредиту для Греції розширено з 3,5 до 7,5 років.

В обмін Греція погодилася провести приватизацію державних об’єктів на суму в 50 млрд. євро до 2015 року.

Національний банк України вирішив випускати в 2011-2012 роках банкноти всіх номіналів зразка 2003 і подальших років з підписом голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА.

Про це говориться в переданому УНІАН повідомленні Нацбанку з посиланням на постанову НБУ №55 від 4 березня 2011 року.

«...Випустити в межах планового випуску і ввести в обіг банкноти зразка 2003 і подальших років випуску з підписом голови Національного банку України Сергій АРБУЗОВА і відображенням на них року випуску, зокрема, номіналом 1 гривня – з 1 вересня, 2 і 500 гривень – з 1 грудня, 5 і 200 гривень – з 1 листопада, 10 гривень – з 1 липня, 50 гривень – з 1 червня 2011 року, 20 і 100 гривень – з 1 березня 2012 року», – говориться в повідомленні.

Банки України мають забезпечити прийом від клієнтів банкнот номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу (крім видачі банкнот зразків до 2003 року) без обмежень в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.

Пенсійний вік для жінок може бути підвищено вже з 1 травня у разі ухвалення найближчим часом законопроекту про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Якщо це буде зроблено (ухвалено законопроект про пенсійну реформу – УНІАН), то це (підвищення пенсійного віку для жінок – УНІАН) практично буде, швидше за все, з 1 травня 2011 року», - повідомив він.

Крім того, віце-прем`єр-міністр відзначив, що необхідно звести в один закон закони, які передбачають спеціальні пенсії для окремих категорій громадян. Таких законів на сьогодні більш як 20. За словами С.ТІГІПКА, окремим законом, що визначає спецпенсію, залишиться, швидше за все, закон для військовослужбовців.

(УНІАН)