В уряді немає жінок через екстремальний режим роботи – Азаров

В Кабінеті міністрів України немає жінок через екстремальний режим його роботи.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв`ю телеканалу ICTV.

«Специфіка роботи, особливо молодої жінки, яка має дітей, полягає в тому, що вона повинна вчасно піти з роботи. Напевно, небажано завантажувати її роботою у суботу, вихідний день, тим паче у святковий день. А візьміть режим роботи наших міністрів, наших керівників. Для них не існує ні субот, ні вихідних, навіть відпусток», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим, він зазначив, що майже ніхто з членів Кабміну не був у відпустці за останній рік.

«Рідко який міністр відгуляв хоч би 10 днів відпустки. Якщо є такі героїчні жінки, які готові відмовитися від сім`ї, то ми вітатимемо їхній прихід. Це ж такий екстремальний режим роботи уряду. Він же не буде вічним. Я розраховую, що в дванадцятому році це все закінчиться, і ми перейдемо на цивілізований режим, і запрошуватимемо жінок на роботу міністрами», - підкреслив глава уряду.