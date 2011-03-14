Азаров у Стамбулі візьме участь у політичному форумі «Саміт лідерів змін»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні у Стамбулі (Турецька Республіка) візьме участь у Першому міжнародному політичному форумі «Саміт лідерів змін».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Також глава українського уряду візьме участь в робочому обіді з представниками Комітету зовнішньоекономічних зв’язків Туреччини.

Крім того, запланована зустріч М.АЗАРОВА з прем`єр-міністром Туреччини Реджепом ЕРДОГАНОМ.

Увечері 14 березня М.АЗАРОВ зі Стамбула відбуде з візитом до Ізраїлю.