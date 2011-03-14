Азаров у Стамбулі візьме участь у політичному форумі «Саміт лідерів змін»
09:53, 14 березня 2011Різне
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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні у Стамбулі (Турецька Республіка) візьме участь у Першому міжнародному політичному форумі «Саміт лідерів змін».
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Також глава українського уряду візьме участь в робочому обіді з представниками Комітету зовнішньоекономічних зв’язків Туреччини.
Крім того, запланована зустріч М.АЗАРОВА з прем`єр-міністром Туреччини Реджепом ЕРДОГАНОМ.
Увечері 14 березня М.АЗАРОВ зі Стамбула відбуде з візитом до Ізраїлю.
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