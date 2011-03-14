Анонс на 14 березня

* Засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Прес-конференція на тему: «Подорожчання пального: зовнішні, внутрішні та сезонні чинники». Учасники: директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн і аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.

* Круглий стіл на тему: "Споживчий ринок України: соціально-економічні реалії та перспективи розвитку". Організатор - Спілка споживачів України. Питання: критичний стан споживчого ринку України, створення цивілізованих ринкових відносин та налагодження ефективного діалогу в трикутнику "влада-бізнес-споживач"; реалізація основних положень Конституції та міжнародного законодавства у сфері захисту прав громадян як споживачів.

* Віце-прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесніков здійснить робочу поїздку по залізничному кільцю Києва. Представники ЗМІ зможуть спільно з віце-прем`єр-міністром України, міністром інфраструктури проїхати на електричці за маршрутом залізничного кільця. По завершенні поїздки - брифінг.

* В УСПП відбудеться засідання Економічної ради. Будуть обговорюватися тенденції стрімкого зростання світових цін на продовольчі товари, питання формування в Україні сучасного ринку продовольства та продукції сільськогосподарського призначення, підвищення інвестиційної привабливості вітчизняного АПК і виведення Україні в аграрні лідери світу. Учасники: президент УСПП А. Кінах; голова ради підприємців при КМУ Л. Козаченко, президент Української зернової асоціації Володимир Клименко, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ В. Геєць. Планується участь міністра агрополітики та продовольства М. Присяжнюка та голови Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики В. Хомутинника.

(УНІАН)