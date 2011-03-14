Уряд пропонує ввести принцип господарської діяльності без печаток

Кабінет міністрів України вніс до парламенту законопроект, яким передбачається введення принципу господарської діяльності без обов`язкової наявності печаток.

Текст законопроекту № 8215 від 11 березня 2011 року розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

«Основною метою проекту закону є введення принципу здійснення господарської діяльності суб`єктами господарювання приватного права без печаток як обов`язкового атрибуту ведення госпдіяльності», - зазначається у пояснювальній записці.

Наголошується, що документ вимагає проведення консультацій з громадськістю, а також узгодження з суб`єктами Генеральної угоди.