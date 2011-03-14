Уряд пропонує ввести принцип господарської діяльності без печаток
10:34, 14 березня 2011Різне
0
Кабінет міністрів України вніс до парламенту законопроект, яким передбачається введення принципу господарської діяльності без обов`язкової наявності печаток.
Текст законопроекту № 8215 від 11 березня 2011 року розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.
«Основною метою проекту закону є введення принципу здійснення господарської діяльності суб`єктами господарювання приватного права без печаток як обов`язкового атрибуту ведення госпдіяльності», - зазначається у пояснювальній записці.
Наголошується, що документ вимагає проведення консультацій з громадськістю, а також узгодження з суб`єктами Генеральної угоди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter