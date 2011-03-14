Стамбул. Україна готова почати офіційні переговори про зону вільної торгівлі з Туреччиною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу після зустрічі з прем`єр-міністром міністром Турецької Республіки Реджепом ЕРДОГАНОМ.

«Переговорний процес ще не почався. Але ми готові його почати, я підтвердив прем`єр-міністрові Туреччини нашу готовність приступити до проведення переговорів», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він не став прогнозувати, впродовж якого терміну ці переговори можуть бути завершені, зазначивши, що про це можна буде говорити лише після їх офіційного початку.

Також М.АЗАРОВ не уточнив, для якої сфери промисловості вільна торгівля з Туреччиною буде найбільш результативною, відзначивши, що експертна складова переговорів перебуває на стадії відпрацювання.