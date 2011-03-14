Міністри закордонних справ G8 проведуть в Парижі консультації щодо Лівійської кризи

Міністри закордонних справ США, Росії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади і Японії, зустрінуться сьогодні увечері в Парижі в Єлисейському палаці з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

Про це повідомляє телеканал France 24.

Потім вони продовжать свою дискусію під час робочої вечері, до нової сесії, яка відбудеться завтра уранці.

Вчора глава французької дипломатії Ален ЖЮППЕ закликав прискорити міжнародну реакцію на заклик Ліги арабських держав з вимогою закрити повітряний простір над Лівією, щоб завадити силам лідера країни Муаммара КАДДАФІ завдавати авіаударів по житлових районах і позиціях повстанців.

"Для досягнення цієї мети Франція впродовж найближчих кількох годин прискорить свої зусилля разом зі своїми партнерами по ЄС, Лізі арабських держав, Раді Безпеки ООН і Лівійською національною перехідною радою", - сказав А.ЖЮППЕ, відповідаючи про питання, яке буде в центрі уваги G8 в Парижі.

Війська полковника М.КАДДАФІ швидко просуваються в східному напрямі, тому фортеця повстанців Бенгазі може досить швидко опинитися під загрозою.

Для Франції необхідність вживання термінових заходів стосовно М.КАДДАФІ особливо важлива ще й тому, що це єдина країна, яка офіційно визнала Національну перехідну раду - представницький орган повстанців, що базується в Бенгазі. ЄС обмежився тим, щоб розглядати її як "законного політичного партнера".

Землетрус в Японії і його ядерні наслідки, а також низка інших міжнародних питань, таких як Кот-д`Івуар і ситуація на Близькому Сході, також будуть включені до порядку денного цих консультацій, запланованих на понеділок і вівторок. Вони мають завершитися у вівторок кількома прес-конференціями.