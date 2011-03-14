Головне на 14 березня

Фінанси

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло на 64% – до 416 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні 2011 року становило 416,2 млн. дол., що на 64% більше, ніж у січні 2010 року (254,3 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні 2011 року експорт товарів становив 4 млрд. 621,3 млн. дол. (на 53,6% більше показника січня 2010 року), імпорт – 5 млрд. 037,5 млн. дол. (на 54,4% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,92 (у січні 2010 р. – 0,92).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 174 країн світу.

У повідомленні зазначається, що в загальному обсягу експорту товарів, порівняно з січнем 2010 року, збільшилася частка виробів з чорних металів – з 3% до 5,1%, руди, шлаків і золи – з 4,3% до 5,2%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового устаткування – з 3,2% до 5,4%, продуктів неорганічної хімії – з 2% до 4%, електричних машин – з 3,6% до 3,9%, насіння і плодів олійних рослин – з 0,9% до 3,2%.

Водночас, зменшилася питома вага енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 8,3% до 6,6%, механічних машин – з 5,1% до 4,3%, зернових культур – з 8,5% до 1,9%.

У загальному обсягу імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 43,6% до 46,5%, механічних машин – з 6% до 6,7%, електричних машин – з 4,9% до 5,3%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних – з 3% до 4,4%, чорних металів – з 2,5% до 3,2%. Зменшилася питома вага полімерних матеріалів, пластмаси – з 3,5% до 3,2%, чорних металів – з 3,1% до 2,9%, фармацевтичній продукції – з 3,4% до 2,9%, руди, шлаків і золи – з 2,2% до 2%, паперу і картону – з 2,4% до 1,9%.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2010 році становило 9 млрд. 309,4 млн. дол., що на 62% більше, ніж у 2009 році (5 млрд. 737,4 млн. дол.).

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Від продажу ОВДП у лютому до Держбюджету надійшло 3 млрд. грн.

Від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинних аукціонах у лютому п.р. до Державного бюджету надійшло 3,033 млрд. грн. (з початку року – 5,838 млрд. грн.).

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, переданому агентству УНІАН.

Середньозважена прибутковість ОВДП за наслідками проведення аукціонів з їх первинного розміщення в лютому становила 8,24% річних (з початку року – 8,06% річних).

Погашення і сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 8,086 млрд. грн., зокрема основний борг – 6,252 млрд. грн., сплата доходу – 1,834 млрд. грн.

Як повідомлялося, уряд планує в 2011 році випустити для фінансування дефіциту Держбюджету ОВДП на 48,59 млрд. грн. У цій сумі не враховано випуск паперів за програмами капіталізації НАК "Нафтогаз України", націоналізованих банків і фінансування Аграрного фонду.

За наслідками розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України у 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Всього в 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.

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Нацбанк продовжив роботу тимчасової адміністрації в «Родовід Банку»

Національний банк України постановою №60 від 14 березня 2011 року продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» до 15 вересня 2011 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Постановою Правління Національного банку України №60 від 14.03.2011 року в ПАТ «Родовід Банк» продовжена робота тимчасової адміністрації на термін, необхідний для приведення діяльності банку в правову і фінансову відповідність з вимогами банківського законодавства України, але не більше ніж до 15.09.2011 року», – повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, повноваження тимчасового адміністратора банку Юрія РАЙТБУРГА також продовжені до 15 вересня ц.р.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) зареєстрований у 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року у «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

15 березня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» на два місяці – з 16 березня по 16 травня 2010 року.

У травні 2010 року дія тимчасової адміністрації була продовжена до 14 вересня 2010 року.

2 вересня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку на три місяці – з 16 вересня до 15 грудня 2010 року.

14 грудня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку ще на три місяці – з 16 грудня 2010 року до 15 березня 2011 року.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

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Грошова маса в Україні збільшилася на 0,6%, монетарна база – зменшилася на 2%

Грошова маса в Україні в лютому 2011 року збільшилася на 0,6% (з початку року – на 1,2%) – до 604,9 млрд. грн., монетарна база – зменшилася на 2% (з початку року – на 3,7) – до 217,4 млрд. грн. Про це йдеться в повідомленні Національного банку України (НБУ), переданому агентству УНІАН.

Загальний обсяг депозитів у лютому ц.р. збільшився на 0,6% (на 2,9) – до 425,7 млрд. грн., зокрема зросли вклади населення на 1,9% (на 3,95) – до 282,4 млрд. грн. При цьому кошти юридичних осіб у попередньому місяці зменшилися на 1,9% (з початку року – збільшилися на 0,9%) – до 143,3 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками за вказаний період збільшився на 0,7% (з початку року зменшився на 3%) – до 177,6 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України впродовж лютого ц.р. збільшився на 28,4% – до 7,8 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у лютому ц.р. скоротився на 21,8% – до 15,8 млрд. грн. Обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками, склав 12,5 млрд. грн., з яких було перераховано на окремий рахунок у Національному банку України 6,8 млрд. грн.

Обсяг продажу Нацбанком своїх депозитних сертифікатів склав 16 млрд. грн. (з початку року – 25,8 млрд. грн.). НБУ в лютому не здійснював операцій з рефінансування, при цьому з початку року їх обсяг склав 7,8 млн. грн., а обсяг повернення заборгованості за раніше наданими кредитами рефінансування склав 2 млрд. грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень у лютому ц.р. збільшився на 1% (з початку року – на 0,8%) – до 729,9 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.

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Янукович закликає ВР внести зміни до держбюджету за підсумками першого кварталу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2011 рік за підсумками першого кварталу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ та керівниками фракцій більшості Олександром ЄФРЕМОВИМ (Партія регіонів), Петром СИМОНЕНКОМ (КПУ) та Ігорем ШАРОВИМ (Народної партії).

Президент зазначив, що мав змогу ознайомитися з даними щодо підсумків першого кварталу, які свідчать про те, що доходи будуть вищими, ніж планувалось.

Тому В.ЯНУКОВИЧ вважає, що парламент, не чекаючи завершення першого півріччя, має внести зміни до бюджету і розподілити ці кошті по стратегічно важливих напрямках.

Зокрема, глава держави висловив думку щодо необхідності розподілу цих коштів між регіонами для добудови соціальних об’єктів, доріг тощо.

Він зауважив, що, за підрахунками уряду, для добудови таких об’єктів знадобиться приблизно 5 млрд. грн.

«Я просив би В.ЛИТВИНА разом з його колегами найближчим часом запланувати розгляд цього питання в парламенті, а уряду подати цю програму на розгляд Верховної Ради», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що це вкрай важливо зробити.

«Нам треба цим шляхом іти і завершити будівництво соціальних об’єктів, які мають слугувати людям», - сказав Президент.

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Фінансування Євро-2012 збільшиться удвічі – Мінфін

В Україні в 2011 році фінансування програми підготовки країни до проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 збільшиться вдвічі у порівнянні з минулим 2010 роком – до 18 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Донецьку міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

За його словами, в минулому 2010 року державна програма Євро-2012 була профінансована в обсязі 9,1 млрд. грн., що в 2,7 рази більше, ніж було витрачено на ці цілі в 2009 році. Але в поточному 2011 року сума витрат на фінансування даної програми збільшилася вже до 18 млрд. грн., що практично вдвічі більше, ніж в 2010 році, констатував міністр.

Ф.ЯРОШЕНКО запевнив: «Цього року у нас також багато джерел різних фінансування... до18 млрд. грн. ми повинні профінансувати витрати, і ми знаємо, у нас є відповідні джерела, тому це буде профінансовано».

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ПЕК

Азаров запропонував Туреччині купувати електроенергію в Україні

Стамбул. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував Туреччині купувати електроенергію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію український прем`єр озвучив сьогодні на брифінгу після зустрічі з прем`єр-міністром Турецької Республіки Реджепом ЕРДОГАНОМ.

При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що з боку турецького колеги почув зацікавленість у такій пропозиції.

«Що стосується експорту електроенергії до Туреччини, то це питання у зв`язку з тим, що у нас є така можливість, почало обговорюватися. Прем`єр-міністр (Туреччини – УНІАН) зацікавився цією пропозицією», – сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що під час переговорів була досягнута домовленість про те, щоб доручити профільним міністрам обох країн вивчити питання про можливість закупівлі Туреччиною електроенергії в Україні.

У цьому контексті М.АЗАРОВ зазначив, що в Україні планується будівництво третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС. «Тобто на турецький ринок ми могли б вийти з хорошою серйозною перспективою», – сказав він.

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НКРЕ 17 березня розгляне питання тарифів на електроенергію та газ

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) на засіданні 17 березня має намір розглянути питання про приведення тарифів на електроенергію для всіх категорій споживачів до економічно обгрунтованого рівня, а також про оптимізацію цін на природний газ для населення.

Про це йдеться в повідомленні Комісії, переданому УНІАН.

Порядком денним також заплановано розглянути питання про коригування діючих тарифів на теплову енергію для суб`єктів господарювання у сфері теплопостачання.

У НКРЕ поки що не коментують, чи будуть на засіданні 17 березня підвищено відповідні тарифи на електроенергію, тепло, а також ціни на газ для населення.

Як повідомляв УНІАН, у січні НКРЕ підвищила тарифи для населення, яке щомісячно споживає більш як 150 кВт/год. електроенергії, а також більш як 250 кВт/год. (з електроплитами і/або електроопаленням), на 30% з 1 лютого.

13 липня 2010 року НКРЕ постановою №812 підвищила ціни на газ для населення на 50% з серпня 2010.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ініціює підвищення цін на газ для населення на 26% після завершення опалювального сезону 2010-2011 року (середина квітня).

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Україна планує збільшити переробку нафти за рахунок модернізації НПЗ

Україна планує у цьому році збільшити переробку нафти на 26%, порівняно з 2010 роком, до 14 млн. тонн за рахунок модернізації НПЗ.

Про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті "Комсомольська правда в Україні".

"Міненерговугілля спільно з вітчизняними нафтопереробниками вже розробили план заходів для стабілізації ситуації на ринку нафтопродуктів. Ми плануємо збільшити переробку нафти до 14 млн тонн в поточному році і виробництво нафтопродуктів за рахунок модернізації українських НПЗ", - сказав він.

Також міністр сказав, що, крім того, для проведення посівної кампанії Міненерговугілля вже погодило з Мінагропродом постачання палива виробникам сільськогосподарської продукції.

"У свою чергу НАК "Нафтогаз України" забезпечить формування резерву низькооктановго бензину і дизельного палива з ресурсів ДК "Укргазвидобування", щоб надалі реалізувати їх сільськогосподарським підприємствам з дисконтом від середньоринкових цін на момент реалізації палива", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські НПЗ переробили 11 млн. 96,6 тис. тонн нафтової сировини, що на 3,6% менше, ніж у 2009 році.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.

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Агро

Мінагропрод прогнозує врожай зерна цього року на рівні 42 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує врожай зерна поточного року на рівні 42 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту розвитку аграрного ринку Мінагропроду Анатолій РОЗГОН сьогодні під час засідання Економічної ради Українського союзу промисловців і підприємців.

«Те, що буде цього року, була орієнтовно цифра названа 42 (млн. тонн зерна – УНІАН)», - повідомив А.РОЗГОН, додавши, що є різні оцінки майбутнього врожаю, у тому числі і на рівні 45 млн. тонн.

На думку А.РОЗГОНА, отримання врожаю зерна в 42 млн. тонн дозволить Україні експортувати 17-18 млн. тонн. При цьому, за його словами, якщо ситуація на Близькому Сході розвиватиметься далі так само, то попит на українське зерно у світі може знизитися.

У такому разі, на думку А.РОЗГОНА, обсягу експорту в 17-18 млн. тонн буде досить для задоволення попиту на зовнішніх ринках і не буде необхідності вводити обмеження у вигляді квотування експорту.

Довідка УНІАН. В Україні господарствами усіх категорій в 2010 році одержано 39,2 млн. тонн зерна у вазі, з них зерна продовольчих культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражних зернових – 21,5 млн. тонн (55%). Такі попередні дані повідомляють у Державному комітеті статистики України.

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Росільгоспнагляд розпочинає інспекцію українських рибопереробних підприємств

Фахівці Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської федерації (Россільгоспнагляд) сьогодні починають інспекцію українських рибопереробних підприємств на відповідність ветеринарно-санітарним вимогам і нормам РФ для надання права експорту продукції у країни Митного союзу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Повідомляють, що інспекція продовжиться до 26 березня.

Зокрема, інспектувати будуть ТОВ "Торговий Дім "Фаворит" (АР Крим), ТОВ НПП "Схід" (АР Крим), ТОВ "Вінницький завод пакувальних виробів "ВІНТАР" (Вінницька обл.), ТОВ "Море-2007" (Дніпропетровська обл.), ПП "Руметаль" (Дніпропетровська обл.), ПАТ "Виробниче об`єднання "Одеський консервний завод" (Одеська обл.), ВАТ "Очаківський рибоконсервний комбінат" (Миколаївська обл.),ТОВ "Фінвал-2006" (Черкаська обл.) і ТОВ "Альфа-Етекс" (Черкаська обл.).

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Транспорт/Зв`язок

Проект «Повітряний експрес» не буде реалізовано до Євро-2012 - Колесніков

Проект «Повітряний експрес», яким планується з`єднати залізничним сполученням залізничний вокзал Києва з аеропортом «Бориспіль», не буде реалізовано до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам віце-прем`єр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, в даний час на рівні уряду розглядається кілька варіантів реалізації цього проекту, проте він не буде реалізований до Євро-2012 у зв`язку з дефіцитом часу.

«Є кілька оригінальних, більш зручних рішень для киян і гостей столиці. Але його («Повітряного експреса») до Євро не буде точне, це я можу сказати гарантовано», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, зазначивши при цьому, що на реалізацію цього проекту буде потрібно мінімум два роки.

Водночас віце-прем`єр зазначив, що уряд не відмовляється від планів реалізації цього проекту, і він буде здійснений у найближчі два роки.

«Повітряний експрес» буде обов`язково реалізований в найближчі два роки», - сказав віце-прем`єр.

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«Укрзалізниця» до вересня введе 12 станцій міської електрички

«Укрзалізниця» до вересня цього року введе в експлуатацію 12 станцій міської електрички.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні під час робочої поїздки для ознайомлення з роботою міської електрички.

За його словами, перший етап впровадження електрички дозволить з`єднати лівий і правий береги столиці півкільцем. До 2012 року буде збудовано ще 7 станцій, що дасть змогу утворити залізничне кільце. При цьому час руху потягів по кільцю не перевищуватиме однієї години.

Віце-прем`єр зазначив, що запуск електрички дасть змогу розвантажити на 40% пасажиропотоки основних ліній метрополітену.

Для функціонування електрички планується закупити 10 потягів, 4 з яких буде куплено Київською міською державною адміністрацією.

Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що технічний потенціал електрички дасть змогу перевозити майже 200 тис. чоловік за добу, проте, за прогнозами КМДА, пасажиропотік на лінії становитиме від 65 до 100 тис. чоловік за день.

Він також зазначив, що сьогодні уряд спільно з КМДА опрацьовує економічну схему роботи лінії, зокрема, можливість впровадження єдиного квитка, оскільки залізничне кільце буде зв`язане з діючими станціями метрополітену.

«Ми плануємо як це узгодити з метрополітеном. Як узгодити з єдиним квитком. Поки що немає чіткої економічної моделі, але технічна концепція готова», - сказав віце-прем`єр, зазначивши при цьому, що ціна квитка для проїзду в електричці становитиме від 2 до 3 грн.

Б.КОЛЕСНІКОВ також додав, що в рамках проекту на облаштування наземної інфраструктури міської електрички Мінфін планує виділити в цілому близько 180 млн. грн., зокрема на перший етап – 47 млн. грн., на другий етап – близько 140 млн. грн.

Довідка УНІАН. Проект «Міська електричка» запущений у вересні 2009 року і на сьогодні об`єднує станції «Троєщина-Київ-Петрівка». До вересня цього року передбачається, що лінія обслуговуватиме 12 станцій: «Дарниця», «Лівобережна», «Троєщина», «Київ-Петрівка», «Сирець», «Рубежівська», «Борщагівка», «Київ-Волинський», «Караваєві дачі», «Київ-Пасажирський», «Видубичі» і «Лівий берег».

На другому етапі на лінії буде відкрито ще 7 станцій: «Київська Русанівка», «Відрадний», «Київ-Дніпровський», «Оболонь», «Зеніт», «Вишгородська» і «Либідська».

Другу чергу планується запустити до травня 2012 року.

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Землетрус у Японії

Уряд Японії: ймовірність плавлення паливних складок на трьох реакторах АЕС висока

Ймовірність плавлення паливних складок на всіх трьох реакторах японської АЕС "Фукусіма-1" висока.

Це підтвердив на щовечірній прес-конференції генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО, передає РІА «Новости».

"Вірогідність плавлення (паливних складок) висока. Ймовірність для всіх (трьох реакторів) однакова", - цитує слова Ю.ЕДАНО агентство Jiji.

При цьому Ю.ЕДАНО відзначив, що загрози дії радіації на людей в даний час немає. "Ми проводимо ретельний моніторинг. Вірогідності того, що вплив (радіоактивний) пошириться на людей, немає", - сказав представник Кабміну Японії.

У свою чергу заступник голови компанії-оператора АЕС Tokyo Electric Company (TEPCO) раніше заявив японському телеканалу TBS, що ситуація з охолоджуванням другого реактора АЕС "Фукусіма-1" "вкрай важка".

У понеділок вранці на японській АЕС «Фукусіма-1» стався другий вибух на третьому енергоблоці. Реактор, за даними влади, не постраждав. Офіційні особи вже повідомили про загрозу третього вибуху – на другому реакторі відключилася система охолоджування.

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Японія попросила допомоги у МАГАТЕ в ліквідації аварій на АЕС

Японія офіційно попросила допомоги у Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у зв`язку зі складною ситуацією на аварійних японських АЕС, повідомляє РІА «Новости».

За словами глави МАГАТЕ Юкії АМАНО, японська влада попросила МАГАТЕ надіслати групу фахівців, які допоможуть в ліквідації аварії на АЕС "Фукусіма-1", де в результаті могутнього землетрусу вийшла з ладу система охолоджування реакторів.

Японським енергетикам поки що не вдається справитися з ситуацією, робота йде зі змінним успіхом. Після відходу охолоджуючої рідини з другого реактора, технікам вдалося частково занурити паливні складки у воду, проте пізніше агентство Кіодо повідомило, що паливні стрижні знову оголені. "У цих украй складних умовах японська влада робить все можливе, щоб стабілізувати ситуацію на АЕС і забезпечити їх безпеку", - сказав Ю.АМАНО.

Глава МАГАТЕ підтвердив, що в результаті землетрусу корпусу реакторів на японських АЕС пошкоджені не були. "Атомні станції піддалися дії землетрусу, затопленню, вони позбулися електропостачання. Але корпуси реакторів встояли, радіоактивний рівень обмежений", - говориться в заяві.

У понеділок генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО заявив про високу вірогідність плавлення паливних складок на всіх трьох реакторах АЕС "Фукусіма-1".

Землетрус магнітудою 9,0 стався в Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. Епіцентр землетрусу знаходився в 373 кілометрах на північний схід від Токіо, його осередок залягав на глибині 24 кілометри. Незабаром в тому ж районі сталося ще кілька могутніх підземних поштовхів магнітудою понад 6,0. Кількість загиблих і зниклих безвісти перевищила п`ять тисяч чоловік. Раніше повідомлялося, що тільки в префектурі Міягі кількість загиблих може досягти 10 тисяч чоловік.

На АЕС "Фукусіма-1"и "Фукусіма-2" після землетрусу було введено режим надзвичайної ситуації через вихід з ладу систем охолоджування. На "Фукусімі-1" фахівцям вдалося вивести частину газу, що скупчився в захисній оболонці реактора, усунувши загрозу її руйнування. Проте 12 березня на цій АЕС стався вибух, постраждали четверо чоловік. Була оголошена евакуація в радіусі 20 кілометрів навколо "Фукусіми-1". У понеділок вибух стався на третьому енергоблоці цієї ж станції.

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Німеччина оголосила мораторій на продовження терміну експлуатаціїАЕС

Брюссель. У Німеччині оголошено мораторій на 3 місяці на продовження термінів експлуатації атомних електростанцій (АЕС).

Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявила сьогодні на прес-конференції федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

Вона відзначила, що події, що відбуваються в Японії, «змінюють ситуацію також і в Німеччині».

«Ми не можемо вдавати, ніби нічого не сталося», - сказала канцлер Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, восени 2010 року німецький Бундестаг у середньому на 12 років продовжив терміни експлуатації 17 АЕС Німеччини.

Продовження термінів експлуатації АЕС було однією з передвиборчих обіцянок консерваторів на чолі з А.МЕРКЕЛЬ і лібералами Німеччини.

Всі АЕС країни повинні були бути виведені з експлуатації до 2020 року, згідно з ухваленим у 2002 році законом коаліцією соціал-демократів і «зелених».

УНІАН